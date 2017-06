21/06/2017 - 18:43 | Policiales / Unos 30 comisarios bonaerenses serán cesanteados por no haber presentado la declaración jurada de sus bienes Herramientas: Compartir: ver más imágenes Unos 30 comisarios y subcomisarios de la Policía bonaerense serán cesanteados por no haber presentado las declaraciones juradas de sus bienes, se informó oficialmente.

Se trata los jefes policiales que, vencido el plazo otorgado para presentar sus DDJJ, se han negado a presentar el detalle de los bienes y cuentas que poseen, como dispuso el gobierno bonaerense.



Es que el trámite debían hacerlo todos los efectivos de la Policía provincial, hasta la jerarquía de subcomisarios, al igual que aquellos que se desempeñan en áreas de narcotráfico.



La disposición alcanzaba a 7.650 uniformados y, según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense, unos 58 efectivos no presentaron la DDJJ ni en Auditoria de Asuntos Internos de la cartera de Seguridad provincial, ni ante la Escribanía General bonaerense.



"En los últimos días más de veinte de esos policías presentaron sus DDJJ, fuera de tiempo, por lo que sufrirán una suspensión; pero se estima que cerca de treinta serán cesanteados porque no han querido cumplir con la disposición", detalló la fuente.



Se remarcó que a esos comisarios y subcomisarios se les aplicará esa "sanción grave" por desoir una disposición gubernamental y negarse a mostrar su patrimonio.



Hasta el momento, la evaluación de las declaraciones juradas de los policías permitió a los investigadores de Asuntos Internos bonaerense iniciar unos 300 sumarios por "enriquecimiento ilícito", que ya fueron girados a la Justicia ordinaria. Volver