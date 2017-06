Sergio Massa: “Se terminó el sistema en el que los delincuentes tenían más derechos que las víctimas”

Tras convertir en Ley el Proyecto de Protección a Víctimas de Delitos, que garantiza el patrocinio jurídico gratuito a quienes padecen hechos delictivos y les confiere mayor participación en el proceso judicial, el diputado nacional Sergio Massa afirmó: “Esta es una Ley de nuestra autoría y para nosotros es un orgullo que haya sido aprobada por unanimidad en Diputados porque es una Ley que viene a reparar una vergüenza del sistema penal argentino que es que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas”.



En ese sentido Massa agregó: “Para nosotros es fundamental que el Gobierno Nacional asigne presupuesto para que las victimas de delitos no sean dos veces víctima: primero de un delincuente y después de un Estado ausente”.



A su vez Massa sentenció: “Esta Ley lo que hace es equilibrar el sistema de justicia en la Argentina. Se terminó el sistema en el que los delincuentes tenían más derechos que las víctimas, y empieza un sistema que permite que la víctima tenga la posibilidad de ser protegida por el Estado, de intervenir en el proceso penal para que no se entere de la excarcelación de un delincuente por los medios o cuando lo ve suelto en el barrio. Para que si necesita asistencia psicológica tenga un centro del Estado que le de protección”.



Sobre la posibilidad de tratar en la jornada de mañana, también en sesión especial, las iniciativas propuestas por los lideres del espacio de unidad 1País, entre ellas, estabilización de precios, la derogación del aumento en las dietas de los diputados, Sergio Massa afirmó: “Queremos que el Congreso trabaje para que le de resupuestas a la ciudadanía, no se trata de ver quién impone su sesión sino de que demos respuestas”.



El diputado nacional finalizó afirmando: “Lo que demuestra que cuando nos proponemos hacer cosas que miran de cara a la gente, el Congreso puede dar respuestas serias”.



Antes de ingresar al recinto, Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, dialogó con Mónica Bottega y María Luján Rey, madres de Tatiana Pontiroli y Lucas Menghini respectivamente, víctimas de la tragedia de Once.