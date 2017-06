21/06/2017 - 15:56 | Política / Para Santilli la provincia de Buenos Aires es “el gran fracaso del peronismo” Herramientas: Compartir: El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, dijo hoy que en su opinión “el gran fracaso del peronismo” es “todo lo que debió haber resuelto y no resolvió” en la provincia de Buenos Aires y señaló que en función de eso espera “que la gente vote hacia adelante, mirando el cambio” en las elecciones de octubre próximo.

Santilli, que proviene del peronismo aunque hace muchos años que llegó al PRO, consideró que la provincia de Buenos Aires es “el gran fracaso del peronismo”, en declaraciones a Radio Mitre.



“Ahí es donde yo siento que el peronismo fracasó claramente. Todo lo que debió haber resuelto no lo resolvíó”, sostuvo. Y agregó que “los temas no se resuelven de la noche a la mañana, se resuelven del trabajo año por año”, y eso es lo que falló.



“Cuando recorrés la provincia y hablás con los vecinos, te dicen: Hace cuarenta años que vivo en un lugar que va peor, no que va mejor, no tengo transporte público, no tengo agua, no tengo cloacas, hay problemas de inseguridad todos los días”, expresó el funcionario consultado sobre las candidaturas bonaerenses.



En ese marco dijo que espera que “la gente vote hacia adelante, mirando el cambio y la oportunidad”, aunque aclaró que su espacio sabe que “falta muchísimo, hay muchas cosas por hacer y corregir” pero repitió que “mirar hacia adelante” es la única manera de que haya “más personas integradas y no excluidas como hubo todos estos años”.



Como ejemplo, Santilli puso La Matanza. “Ahora se pelean por ver quién hizo el Metrobus. Está claro quién lo hizo: el presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia Vidal)”. Y consideró que hay una intención del kirchnerismo de adjudicarse la obra “porque la gente empieza a ver un transporte que anda mejor y le ahorra tiempo”.



Consultado sobre el acto que encabezó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las cancha de Arsenal, dijo que no lo sorprendió la magnitud de la movilización porque en la Argentina hay claramente “un sector que quiere volver” al kirchnerismo.



“Pretenden que vuelvan 40 años de ciudadanos que no tienen acceso al agua, cuarenta años de proliferación de barrios carenciados, un lugar donde hay falta seguridad, donde no hay rutas, no hay transporte público para la inmensa mayoría de los argentinos, con ausencia de salud pública en hospitales públicos en la provincia, lo mismo en las escuelas”, argumentó el vicejefe de gobierno, que además es el jefe de campaña de Cambiemos en la Capital Federal. .



Frente a esto, Santilli analizó las alternativas que habrá en las elecciones de octubre. “Competirá el cambio que propone el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en términos de inclusión para una inmensa mayoría de población de la provincia de Buenos Aires que no tiene ni agua, ni luz, ni integración ni seguridad... Y estarán los que quieren volver, liderados por el kirchnerismo, en este caso Cristina Kirchner. Imagino que estará la renovación del kirchnerismo que conduce Randazzo. Y después también Massa, Stolbizer y otros sectores más”, enumeró.



En relación a la manifestación a Tribunales Federales de Comodoro Py realizada ayer para pedir celeridad en las causas de corrupción, afirmó: “Estoy totalmente de acuerdo que avance (la Justicia) en definir quiénes son los que han robado, quiénes han corrompido al país. Pero por otro lado también el vecino planteaba qué pasa que un delincuente entra por una puerta y sale por otra”, apuntó.



En el mismo sentido señaló que “la Justicia tiene que actuar en todos los andariveles en tiempo y forma, porque tener justicia 15 o 20 años después, no sirve”. Volver