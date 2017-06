21/06/2017 - 11:10 | Espectáculos / Descubren la letra de una canción inédita de George Harrison a Ringo Starr Herramientas: Compartir: ver más imágenes Olivia Harrison estimó que la canción puede datar de 1970, año en que se oficializó la ruptura de The Beatles.

Un manucristo con la letra de una canción inédita que George Harrison dedicó a su amigo y ex compañero en The Beatles Ringo Starr fue hallada por Olivia Harrison, esposa del guitarrista fallecido en noviembre de 2001, informó una revista especializada.



El texto estaba en el interior de un banco de un piano que pertenecía al ex beatle y fue mostrada por Olivia a Ringo en febrero pasado, durante la celebración de lo que hubiera sido el cumpleaños 74 de Harrison en Los Ángeles, lo cual sorprendió al baterista, quien también desconocía la existencia de este material.



El tema se llama “Hey, Ringo” y cuenta con frases como “Hey Ringo, ahora quiero que sepas que sin vos mi guitarra toca demasiado lenta” y “no escuché a ningún baterista que pueda tocar como vos”.



Olivia Harrison estimó que la canción puede datar de 1970, año en que se oficializó la ruptura de The Beatles, y afirmó que estaba en una carpeta junto a otras notas del músico.

