Jorge Castillo, el administrador de una de las ferias que funcionan en el predio conocido como "La Salada" en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, fue detenido esta madrugada durante un allanamiento en un barrio privado del partido de Luján, donde se resistió e hirió a un policía cuando disparó una escopeta para intentar escapar.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la detención se concretó en el marco de una investigación por asociación ilícita y extorsión a feriantes, que incluyó otros 55 allanamientos y permitió la detención de otras 30 personas, entre ellas un efectivo de la Policía Federal y otros dos de la policía bonaerense que aparentemente forman parte de la organización delictiva.



Según los investigadores, además de Castillo fueron apresados su hermano, su cuñado y dos de sus sobrinos, uno de ellos llamado Adrián Castillo, a quien se lo sindica como jefe de "La Banda de Adrián", una de las organizaciones delictivas.



Jorge Castillo es administrador desde hace unos 20 años de la Feria Punta Mogotes, uno de los complejos que funcionan en ese predio de Ingeniero Budge, y es conocido como "El Rey de La Salada".



El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, quien lidera el cuerpo de instructores judiciales que tiene a cargo de todas las investigaciones sobre la feria La Salada, aseguró hoy en declaraciones al canal TN que la causa comenzó en abril de 2015, cuando varias personas "quisieron recuperar la zona tras un desalojo y realizaron una serie de desmanes, cometieron robos, rompieron cámaras de seguridad e impidieron la circulación de vehículos".



"Este grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados", dijo el fiscal, quien aclaró que en base a los datos obtenidos en el marco de la investigación, "se pudo establecer la existencia de tres bandas, que yo califiqué como asociación ilícita".



Las bandas (una de ellas "La Banda de Adrián", otra "Los Chaqueñitos") estaban lideradas por familiares de Castillo y se dividían los distintos sectores callejeros alrededor de los tres complejos que funcionan en "La Salada".



"Lo que hacían era obstaculizar permanentemente el tránsito y la circulación en los alrededores de la feria, con lo que impedían que los vecinos pudieran salir de sus casa o volver a sus domicilios. Pero no es la única acción, sino que también explotaban de manera ilegal los puestos, cobraban un canon a puesteros para poder permanecer en el lugar, cobraban un canon por seguridad, una seguridad privada paralela a la policía de Buenos Aires, el pago de limpieza, el pago de un bono contribución, el pago de la ocupación del espacio para estacionamiento y el pago del estacionamiento", dijo el fiscal.



Según el investigador, todas estas acciones eran realizabas bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran efectivizar, los feriantes eran golpeados y hasta lesionados.



El fiscal Scalera relató que los miembros de la organización que actuaban como "seguridad" del lugar atacaban a las denominadas "mecheras" que encontraban robando en los puestos, a quienes llevaban hasta galpones, las hacían desnudar y las golpeaban.



"Lo tenemos acreditado en base a filmaciones", dijo el fiscal.



Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que esa maniobra, en realidad, no estaba destinada a evitar el accionar de las "mecheras", sino que la sospecha es que las golpeaban porque robaban "sin su autorización", ya que las bandas también "querían tener el control total del accionar de las mujeres que se dedican a robar a los eventuales clientes y a los puesteros".



El fiscal Scalera aseguró que, por orden del juez de Garantías 5 de Lomas de Zamora, José Luis Arabito, se desmantelarán todas las estructuras metálicas que habían sido levantadas en los alrededores de la feria de "La Salada".



Las detenciones de todos los sospechosos se concretaron entre la noche de ayer y esta madrugada tras unos 55 allanamientos realizados por personal de la policía bonaerense y de Gendarmería Nacional.



Fuentes de la investigación aseguraron que Castillo fue detenido en su casa de un barrio privado de Luján por personal del Grupo Halcón de la policía bonaerense.



Según los pesquisas, al momento del procedimiento, el hombre disparó con una escopeta desde la planta alta al ver la presencia policial e hirió de una esquirla a uno de los efectivos de un balazo en la cara.



El policía fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde esta mañana era operado, dijeron las fuentes.