21/06/2017 - 10:47 | Zonales / San Isidro Marcha en San Isidro por los que sufren el drama de la droga Herramientas: Compartir: Bajo el lema "Recuperemos la vida", nos queremos animar a no bajar los brazos y seguir creyendo que Dios quiere una vida digna y feliz para todos sus hijos, se realizará una marcha desde Marquez y Panamericana el próximo lunes 26 de junio, a las 18hs

El 26 de junio se celebra el Día internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas; como Iglesia diocesana queremos hacer todos juntos un signo de nuestro compromiso con quienes sufren en sus vidas el drama de la droga.



Queremos seguir estando cerca de su profundo dolor y de sus familias; no nos resignamos a que su futuro sea la cárcel y el cementerio.

Por eso marchamos todos juntos. vestidos de negro, signo del dolor de tantas víctimas de la droga, pero con velas, luz de esperanza de que no está todo perdido.





