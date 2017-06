El titular del gremio de Alimentación reclamó una audiencia en Trabajo por los despidos en Pepsico

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), Rodolfo Daer, anunció esta mañana que presentará en las próximas horas un pedido de audiencia al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para que la empresa Pepsico “se presente hoy mismo” en la cartera laboral a “dar explicaciones” por el cierre de la planta de la localidad de Florida, por el que más de 600 obreros denuncian despidos.



“En el día de hoy vamos a hacer la presentación en el Ministerio de Trabajo para que la empresa venga a dar la cara, porque no se puede comunicar con los trabajadores por medio de un papelito o un teléfono,” sostuvo esta mañana Daer en declaraciones a Télam.



Tras manifestar su rechazo por los despidos, el dirigente gremial consideró hoy que “la empresa tiene que dar una respuesta, no aceptamos los despidos porque nosotros defendemos las fuentes de trabajo”.



“La empresa no puede comunicar con un papelito pegado en el portón o con un número de teléfono” planteó, a la vez que reiteró el “rechazo total del sindicato y nuestra solidaridad y apoyo a todos los trabajadores de la planta”.



Ante una consulta de esta agencia, el dirigente sindical explicó hoy que el abogado del sindicato está confeccionando la denuncia de la situación para tener "hoy mismo" una audiencia con la empresa.



“Nosotros queremos que la audiencia se haga en (la sede central de la cartera laboral de la avenida) Alem 650 porque la nota va dirigida al ministro Jorge Triaca”, remarcó por último.