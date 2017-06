Fiscal pide 29 indagatorias en la causa por sobornos en la construcción de plantas de AYSA

El fiscal federal Federico Delgado solicitó hoy 29 citaciones a declaración indagatoria al juez federal Sebastián Casanello, entre ellas las del ex titular de AySA Carlos Ben, del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y del ex viceministro de Economía Roberto Feletti, a los que acusa de administración fraudulenta agravada, en una causa por sobreprecios y sobornos en la adjudicación de las obras de dos plantas potabilizadoras, según informaron a Télam fuentes judiciales.



Las obras puestas bajo la lupa judicial son la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, y la construcción de la Plante Depuradora del Bicentenario, en Berazategui.



La primera quedó en manos de una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Odebrecht Brasil, Roggio-Cartellone-Construcciones Civiles y Supercemento; la segunda fue "adjudicada al consorcio de empresas Camargo Correa SA y Esuco" (de Wagner).



Delgado describió en su dictamen -que entregó a Casanello en el marco de la causa Odebrecht- los sobreprecios en las obras. "Lo que iba a salir $ 2.293.323.243,33 originalmente previstos para la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, nos costó finalmente $ 5.150.390.531,94" y "lo que nos iba a salir $ 398.152.391,91, originalmente previstos para la Planta Depuradora de Berazategui, costó $ 658.407.693,42". Para esos incrementos, se recurrió al mecanismo de adendas, destacó el fiscal, que concluyó que "la ley fue un instrumento para tapar delitos".



Según el dictamen de Delgado, "los directivos de AySA se contactaban con los representantes de Odebrecht por la adjudicación de la construcción de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas" y "entre los correos electrónicos obtenidos por la justicia brasileña surgía el nombre de Raúl Biancuzzo, director de Operaciones de AySA".



En otro pasaje de su escrito, el fiscal señaló que el ex secretario de Obras Públicas José López se reunió en su despacho con Mauricio Couri Ribeiro, "una de las personas que articuló el pago de sobornos para la firma Odebrecht", por intermedio "indirectamente a través de Jorge Rodríguez, alias 'Corcho'".



Odebrecht y Camargo Correa, ganadoras de las licitaciones, simularon competir, según Delgado. "Se pactó un precio, posteriormente se generaron un mar de excusas para 'inflarlo', el medio para inflarlo fueron las adendas, el resultado final fue el perjuicio a las arcas públicas derivado de una decisión previa de gastar más dinero que el necesario", se resumió en el dictamen.



En la obra de Berazategui "se efectuaron tres adendas" y, "según los auditores, en ninguno de los casos se observó la solicitud previa a la firma de cada una de ellas, tanto por parte de AySA como de la inspección de (la consultora) HCA, de un balance global de economías y demasías del proyecto elaborado por las contratistas". "En el contrato de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas se firmaron 11 adendas", entre marzo de 2009 y agosto de 2015.



Delgado indicó que "faltaron las propuestas técnico-económicas; no estaban todos los certificados de obra de Berazategui; no hay detalle de las redeterminaciones de precios en la obra de Paraná de las Palmas (sólo hay actas); no hay estudios de factibilidad y alternativas de la Planta Paraná de las Palmas; no hay certificados de redeterminación de precios en formato Excel con fórmulas, y respecto de Paraná de las Palmas, no se dispuso documentación que justifique la necesidad de la construcción de la planta".



Lo expuesto en el dictamen "se corresponde con la figura de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública", destacó el fiscal.



Delgado pidió indagatorias para Feletti, Ricardo López Antonelli, Roberto Fabián Ríos, Esteban Alejandro Acerbo y Enrique Osvaldo Arceo, "quienes ejercieron la presidencia de Nación Fideicomiso durante el lapso temporal de los hechos investigados".



Nación Fideicomisos suscribió con AySA un contrato del que resultaron beneficiarias las empresas que integraron las UTE que ganaron las dos licitaciones sospechadas.



Los restantes pedidos de indagatoria son para empresarios de las firmas integrantes de las respectivas UTE que suscribieron las adendas.