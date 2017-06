San Lorenzo venció a Banfield y Boca se consagró campeón antes de jugar ante Olimpo

San Lorenzo superó esta noche a Banfield 1 a 0, por la 29na fecha del torneo de fútbol de Primera División, y permitió la consagración anticipada de Boca antes de jugar mañana ante Olimpo en Bahía Blanca.

Fernando Belluschi, a los 11 minutos del segundo tiempo, marcó el único gol del encuentro jugado en el Nuevo Gasómetro y fue arbitrado por Fernando Espinoza.



Antes del inicio del encuentro Néstor Ortigoza -que falló un penal a los 49m. del segundo tiempo- fue muy elogiado por el público, en lo que podría ser su último partido en esa cancha, teniendo en cuenta que su contrato vence el 30 de este mes y no arregló aún su continuidad.



Desde el inicio Banfield presionó arriba y no le permitió a San Lorenzo salir con claridad, porque no encontró espacios.



La primera llegada clara del partido fue precisamente para el conjunto de Julio César Falcioni, a los 5m., con un centro de tiro libre de Brian Sarmiento por izquierda que tomó en el otro sector Gonzalo Bettini, y su remate rozó el palo derecho de Nicolás Navarro.



A los 15m. respondió San Lorenzo, con un desborde de Bautista Merlini por derecha y el centro para Fernando Belluschi, quien disparó desde afuera y la pelota pasó cerca del palo izquierdo de Hilario Navarro.



A los 18m. Banfield otra vez acercó peligro al arco de Nicolás Navarro, con una media vuelta de Darío Cvitanich desde la media luna que quedó en manos del arquero.



San Lorenzo estuvo impreciso, tuvo poca profundidad, Belluschi se mostró irregular, la referencia de ataque Nicolás Blandi nunca fue asistido y solo quedaron para destacar los intentos de Bautista Merlini.



En el complemento Belluschi, Ezequiel Cerutti y Ortigoza -el mejor del partido- levantaron y “pegó” San Lorenzo, a los 11m., tras un pase magistral de Ortigoza a Belluschi, que definió sobre el arquero.



Banfield sintió el gol en contra y no reaccionó e inclusive no generó situaciones.



Y sobre la hora Nicolás Blandi fue presuntamente derribado en el área por Hilario Navarro, pero Ortigoza tiró el penal afuera en la que podría haber sido la despedida ante su gente. Fue el cuarto penal fallado en su carrera.



= Síntesis =



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Juan Mercier; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Néstor Ortigoza y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.



Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez y Alexis Soto; Mauricio Sperdutti, Emanuel Cecchini, Eric Remedi y Nicolás Bertolo; Brian Sarmiento; y Darío Cvitanich. DT: Julio Falcioni.



Gol en el segundo tiempo: 11m. Belluschi (SL).



Cambios en el segundo tiempo: 22m. Thomas Rodríguez por Sperdutti (B), 30m. Agustín Fontana pro Cvitanich (SL), 42m. Claudio Villagra por Sarmiento (B), 43m. Rubén Botta por Cerutti (SL),



Incidencia en el segundo tiempo: 45m. Ortigoza desvió un penal (SL).



Amonestados: Angeleri, Caruzzo, Cerutti, Nicolás Navarro (SL), Remedi, Cecchini, Bertolo (B).



Estadio: Pedro Bidegain.



Árbitro: Fernando Espinoza.