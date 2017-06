Deportistas destacados de Tigre fueron recibidos por Julio Zamora

Se trata de Ulises Klein, campeón en los Paraolímpicos de San Pablo en la categoría 800 metros; Hernán Vitale, mundialista de hockey adaptado en Austria; y el tenista Gianluca Salvatore, quien entrena en la escuela municipal. El intendente valoró los logros de las políticas públicas locales para impulsar el desarrollo de jóvenes talentos en cada una de las disciplinas.



El intendente Julio Zamora recibió en su despacho a tres deportistas destacados de Tigre. Se trata de Ulises Klein, quien obtuvo el primer lugar en los Juegos Paraolímpicos de San Pablo, Brasil, en la categoría 800 metros; Hernán Vitale, que disputó el mundial de hockey adaptado en Austria; y el tenista Gianluca Salvatore de 15 años, que a su vez entrena en la escuela municipal en su nueva sede en el nuevo complejo Jeep Park.



Al respecto de la reunión, Zamora expresó: “Tenemos la satisfacción de ver que las políticas públicas que impulsamos, contribuyen al desarrollo de los chicos y los proyectan dentro y fuera del país. Esto es lo que queremos para llevarlos rumbo a una vida sana, llena de sueños y con metas deportivas renovadas. Valoramos su esfuerzo, nos enorgullece que estén motivados a superarse y alejados de la calle”.



Cabe destacar que desde el Municipio de Tigre se brinda apoyo económico para los viajes de los jóvenes destacados en sus respectivas disciplinas. Asimismo, tanto Ulises como Hernán se han formado en su especialidad a través del programa de Deporte Inclusivo que el distrito lleva adelante y que actualmente cuenta con más de 350 inscriptos.



“Sabemos del esfuerzo que tienen que hacer los padres y las instituciones donde entrenan, es por eso que tomamos el compromiso de retribuirles de algún modo por la buena tarea que realizan representando a nuestra ciudad en el país y también en el exterior”, sostuvo el secretario de Deporte, Turismo y Cultura de Tigre, Luis Samyn Ducó.



El intendente mantuvo una extensa charla con los deportistas y los padres, que también se acercaron para acompañar a sus hijos al encuentro en la sede del gobierno local. Luego el jefe comunal hizo entrega de un diploma para cada uno en reconocimiento a sus grandes desempeños en las respectivas actividades.



El adolescente Gianluca Salvatore se ubica 150 en el ranking de tenis Sub 16. Entrena cuatros veces por semana y recientemente se incorporó a la nueva sede de la Escuela Municipal en el Jeep Park de Benavidez. Sobre su presente dijo: “Juego torneos G3 nacionales y estoy por empezar a jugar el G2 en el interior. Mi referente es Roger Federer. Es mi ejemplo a seguir”.



En tanto que Ulises Klein, quien obtuvo el primer lugar en la categoría 800 de los últimos Juegos Paraolímpicos llevados a cabo en San Pablo, manifestó: “Hago atletismo de velocidad desde hace 2 años y sinceramente estoy agradecido con el municipio por los reconocimientos que me están dando”.



A su turno el joven Hernán Vitale, que con su grupo de hockey adaptado obtuvieron el sexto lugar en el mundial de Austria, esbozó: “Con este deporte me siento muy bien y la paso genial, aunque siempre practico seriamente para mejorar día a día y llegar bien preparado a los Juegos Bonaerenses”.



Al finalizar la reunión, Zamora les entregó obsequios a cada joven: un llavero, un catálogo, una remera y una lapicera, cada presente con la insignia característica del distrito.



Participó del encuentro el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni.