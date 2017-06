19/06/2017 - 19:39 | Política / Ishii presentó su precandidatura y advirtió: “no voy a dejar Tirado el PJ en manos de nadie” Herramientas: Compartir: El intendente de José C Paz, Mario Ishii, lanzó hoy su precandidatura a senador nacional para las PASO por el Frente Justicialista, en un acto en el que le apuntó al kirchnerismo y al exministro Florencio Randazzo y advirtió que no va a “dejar tirado el Partido Justicialista en manos de nadie”. Desde su municipio, Ishii sostuvo que “no es un capricho” su precandidatura por el espacio “Lealtad y Dignidad” en la Provincia de Buenos Aires, sino que quiere “poner las cosas en su lugar”, ya que “al peronismo lo han dejado solo, cuando lo necesitaron les sirvió usarlo y ahora se lo estaban entregando a cualquiera que pasara”.



“Que el país vea que el peronismo se pone de pie, que no vamos a entregar las banderas y vamos a ir a internas para ganarle al que se ponga enfrente, sea quien sea”, sostuvo en su discurso, que fue anticipado por un video del general Juan Domingo Perón.



Incluso, Ishii advirtió que “en otras oportunidades estar en la lista del PJ era un orgullo para todos, pero hoy parece que es al revés, que primero están los hombres y después la Patria y el movimiento nacional justicialista”.



Y deslizó que Randazzo podría bajar su candidatura al señalar: “Espero que se presente nuestro rival y no deje la contienda porque tenemos que juntar los votos para poner alta la bandera peronista”.



“Al peronismo lo han dejado solo... Y no fuimos nosotros porque nunca perdimos en este distrito”, advirtió el intendente, que además sostuvo que “hay que ser agradecido y no cantar la marcha peronista cuando hay elecciones”.



“No es casualidad que estemos acá lanzando nuestra linea política interna dentro del PJ. Hemos hecho el Frente Justicialista con las siglas de 'Lealtad y Dignidad' porque los compañeros que se encuentran acá estamos mostrando que no vamos a dejar tirado el Partido Justicialista en manos de nadie”, insistió.



Ishii, quien adelantó que este martes presentará más de 120 mil avales para competir en las PASO, remarcó sin embargo que “los enemigos están enfrente y son aquellos que aumentan las tarifas, aquellos que dejan a la gente sin laburo y están quebrando al país”.



“El peronismo siempre fue el que saco al país hacia delante”, sostuvo el precandidato y convocó “a todos los bonaerenses a que vengan a participar dentro del partido, ya que -según dijo- los brazos están abiertos”. Volver