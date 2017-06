Comenzó la identificación de soldados caídos en Malvinas

Un grupo de especialistas liderados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzó hoy el proceso de identificación de los cuerpos de los 123 soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas y que permanecen, desde 1982, enterrados sin sus nombres bajo cruces blancas en el cementerio de Darwin.



En los próximos días la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj lanzará una campaña pública para intentar encontrar a una docena de familias de soldados con las que aún no se logró comunicación.



De los 123 sin identificar, hay 93 familias que ya firmaron su consentimiento para el cotejo, 17 que hasta el momento no desean hacerlo y el resto no ha sido localizada, de acuerdo a los datos que se tenía de los soldados al momento de ser convocados en 1982 y a los que pudieron aportar las asociaciones de excombatientes.



En su viaje de la semana pasada a Ginebra, Suiza, Avruj se reunió con la vicepresidenta del CICR, Christine Beerli, el coordinador de operaciones para América, Martienus De Boer, y el asesor diplomático del organismo Guela Sekhniachvili, a quienes les informó del lanzamiento de la campaña.



Para desarrollar la tarea, la Cruz Roja instaló laboratorios móviles temporarios cerca del cementerio de Darwin para realizar la recolección de ADN y dispuso medidas de seguridad permanentes, a fin de impedir el acceso de particulares al sector.



El análisis de comparación se llevará a cabo en un laboratorio argentino que tiene las muestras de referencia de los familiares.



El control y el aseguramiento de la calidad del análisis de ADN están bajo la responsabilidad de dos laboratorios, uno en España y el otro en el Reino Unido.



Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos señalaron que estos laboratorios fueron seleccionados en estrecha consulta con los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido.



De las tareas de identificación en Malvinas participan, por propuesta del Gobierno, dos profesionales del país que pertenecen al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).



Se trata de Mercedes Salado y Luis Fondebrider, que trabajarán en las Islas Malvinas durante el próximo mes y luego serán reemplazados por otros profesionales, que continuarán hasta fines de agosto.



También viajaron dos forenses del Reino Unido para completar el grupo que está compuesto por 12 especialistas y a cargo de Laurent Corbaz, que cuenta con más de 30 años de experiencia en trabajos humanitarios.



Luego de los trabajos del CICR, las tumbas y el cementerio serán devueltos a su estado original, ya que sólo se tomarán muestras para los cotejos y no se harán traslados de restos al continente.



Los resultados finales, que se estiman para diciembre próximo, serán informados a las familias y tendrán carácter confidencial.



Las identificación de los restos de los soldados tiene carácter humanitario y no afecta el reclamo del Estado argentino por la soberanía de Malvinas, destacó el Gobierno.



El cementerio de Darwin permanecerá cerrado hasta el 30 de septiembre y se espera que las tareas de identificación terminen a fines de agosto próximo, aunque las condiciones climáticas podrían demorar la finalización.



En la Guerra de Malvinas con el Reino Unido, que tuvo lugar en 1982, murieron 649 soldados argentinos, de los cuales 237 fueron enterrados en Darwin y 123 de ellos nunca fueron identificados.