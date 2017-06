Horóscopo correspondiente al martes 20 de junio de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Una posibilidad nueva en el plano material le permitirá realizar una compra que esperaba. Le prometen una nueva oportunidad de realizar ciertos negocios que tienen que ver con su actividad.



Tener en cuenta: siempre ver y rever cuando de negocios se trata.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Deberá realizar ciertos trámites atrasados. Hay papeles suyos que no pueden esperar. La esperanza de recuperar su relación de pareja podría estar a punto de hacerse realidad.



Tener en cuenta: cuando logramos algo que deseamos debemos hacernos responsables de por lo menos tratar de no perderlo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Dedica un tiempo de este día para tener un encuentro sorpresivo con alguien que le interesa. Su idea de encontrar a quien busca lo llevará justamente a encontrarla. Superación.



Tener en cuenta: reconocer la importancia de los deseos profundos y luchar por ellos.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Atraviesa una etapa de tranquilidad que se la da su relación de pareja. Es una jornada óptima para todo lo que sea fijar compromisos. Tenga en cuenta una propuesta que le hacen en el plano laboral.



Tener en cuenta: aprovechar los buenos momentos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Su decisión en el plano afectivo sería acertada a pesar de sentir lo contrario. A veces debemos aceptar un pequeño dolor para no generar otro más grande. Reunión cumbre en el plano laboral.



Tener en cuenta: los logros personales debemos valorarlos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Un impacto en el área laboral por decisiones que se toman. No se vea afectado ni preocupado por usted. Lo significativo de un encuentro que se da en el día lo verá cuando consulte con su almohada.



Tener en cuenta: darnos el tiempo preciso para internalizar las cosas que nos pasan.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Se libera de un pensamiento que lo mantenía angustiado. Su claridad lo ayudará a despejar muchas dudas. Su parte amorosa estará más completa si aprende a compartir las cosas que le pasan con la persona elegida.



Tener en cuenta: sentirnos más humanos, con todo lo que implica.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Los movimientos de sus papeles estarían a punto de darle ciertas respuestas que espera. No se detenga en tratar de realizar esa reunión que tanto añora en el plano laboral. Las cosas pueden estar mejorando.



Tener en cuenta: todo se modifica, todo cambia, todo se mueve aunque no lo veamos.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Un espacio dedicado a reunirse con alguien que usted desea mucho. Aprende a decir lo que siente sin problema. Llega la hora de movilizarse internamente y permitirse ser feliz.



Tener en cuenta: sentirnos felices cuando lo que sentimos es amor y podemos decirlo al otro sin miedo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Día de sorpresas en el plano laboral. Las cosas parecen complicarse pero no debería alarmarse. Llega alguien que lo ayudará a superar un dolor sentimental de larga data.



Tener en cuenta: poner ganas de terminar con los dolores innecesarios.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Supera un estado anímico que lo mantenía alterado. Se complementará con alguien de su entorno laboral hasta el punto de llegar a enamorarse. Noticia interesante en el área material.



Tener en cuenta: permitirse sentir, no resistirse a ser amado.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La clave de un problema en el área laboral la tiene usted mismo para poder solucionarlo. Su pensamiento intuitivo estará muy afilado en esta fecha en la que se devela un misterio.



Tener en cuenta: reconocer la verdad en las cosas que suceden.