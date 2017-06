Lorenzino sobre tarifas eléctricas: “es la primera vez que un gobierno da un aumento del doble de lo que pide la empresa”

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, aseguró hoy que continuará batallando en la Justicia para impedir que se apliquen los “aumentos de entre 80% y 100%” a las tarifas eléctricas en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Lorenzino dijo que la Provincia determinó un cuadro de actualización tarifaria que la Defensoría intentó sin éxito modificar en la audiencia pública y en reuniones extraoficiales, por lo que fue a la Justicia donde obtuvo finalmente la suspensión.



El juez en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata Luis Arias volvió a ponerle freno al aumento de la tarifa de luz al hacer lugar la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense.



La medida fue dispuesta el viernes por el juez administrativo Luis Federico Arias, el mismo que había dictado la pre cautelar que había frenado por primera vez el incremento.



A esa medida la Cámara de ese fuero dejó sin efecto, tras lo cual, ahora, Arias dictó una cautelar por lo que los aumentos quedaron nuevamente suspendidos.



Se trata de una decisión que exige se dé marcha atrás con la resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que convalidó los aumentos.



De esta forma, deberán retrotraerse los valores del servicio eléctrico que cobran EDELAP, EDEN, EDES y EDEA, y los valores del cuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur.



El Defensor dijo que también irá a la Cámara Federal a intentar frenar los aumentos que se dieron en las jurisdicciones de Edenor y Edesur porque estos “no guardaron relación” con lo que fueron los ingresos de los usuarios, que perdieron frente a la inflación en 2016 y en lo que va de 2017.



Lorenzino dijo que no son el juez ni el Defensor del Pueblo quienes deben definir los cuadros tarifarios de los servicios públicos sino el Gobierno que eligió la gente a través del sufragio.



“Lamentablemente este gobierno decidió dar aumentos del 120 por ciento a empresas como Edelap cuando la propia compañía pidió un incremento del 50 por ciento”, dijo el Defensor del Pueblo bonaerense en declaraciones al canal de noticias C5N.



Indicó en ese sentido Lorenzino que “es la primera vez en la historia” en la que una empresa privada concesionaria de un servicio público obtiene más aumento de tarifas de la que pretende para asegurar la calidad del servicio e invertir.



“Estamos frente a un gobierno que tiene una mirada de favorecer a las empresas. Entonces es muy difícil. Por eso esta pelea: el Estado, que debería regular la relación entre los poderosos y los que menos tienen, ya tomó una posición”, dijo Lorenzino.



El Defensor del Pueblo indicó que el cuadro tarifario definido por la administración de María Eugenia Vidal, que ahora está suspendido, contempla aumentos de entre 80 y 100 por ciento para los usuarios de la energía eléctrica.



“Se definieron esos aumentos mientras en la provincia de Buenos Aires las paritarias no superan el 20 por ciento. No hay una relación”, dijo Lorenzino al ratificar que la Defensoría continuará batallando para impedir que se apliquen los incrementos.