Randazzo demandaría a Espinoza por promocionar el frente cristinista en la web oficial del PJ

El ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo estudia presentar una demanda en la justicia contra el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, debido a que el sitio web de la agrupación política presenta en su portada al frente "Unidad Ciudadana", que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner conformó por fuera de la estructura partidaria. "El responsable es Espinoza, que permitió siendo titular del PJ bonaerense que un partido que se fue del PJ utilice herramientas oficiales del peronismo, como su sitio web, para publicitar sus estrategias e incluso que utilicen sus instalaciones edilicias", dijeron a Télam desde el espacio de Randazzo al advertir que estudian realizar una presentación judicial.



En tanto, voceros de Espinoza argumentaron "no estamos al tanto del contenido de la web, pero vamos a averiguar y avisamos", aunque hasta el momento no brindaron información.



En el sitio web del PJ bonaerense, bajo la leyenda "Elecciones Legislativas 2017", se exhibe el nombre del nuevo frente kirchnerista "Unidad CIudadana" y, al posicionarse con el mouse allí, se despliega el logo del frente y la leyenda "Queremos volver a tener futuro", bajo la cual se invita a debatir propuestas. Debajo, una flecha invita a seguir la lectura.



"Somos Unidad Ciudadana y buscamos ponerle un freno a las políticas de ajuste que se están llevando adelante en nuestro país. El Gobierno de Cambiemos no tiene límites. Por eso, el límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones...", comienza afirmando la presentación. Oficialmente el PJ no integra Unión Ciudadana.



Tampoco se informa en el sitio que es el "Frente Justicialista" el que integra orgánicamente el PJ y que dentro de ese espacio hay al menos dos candidatos que anunciaron su intención de competir en las PASO de agosto: Randazzo y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Las propuestas de Unión Ciudadana también están desplegadas en el sitio oficial del PJ bonaerense, desarrolladas en 15 puntos.



En otra solapa se muestra una junta electoral presidida por el ex intendente Hugo Curto e integrada por dirigentes que no son los que fueron designados por el "Frente Justicialista", como Edda Acuña, Luis Lata, Miguel Santellan, Néstor Álvarez, Patricio García, Facundo Tignanelli y Susana Gordillo.



Otro dato llamativo son las "noticias de actualidad" que corren a manera de "barrido" en la portada del sitio web.



Por un lado porque la última nota de actualidad está fechada en el 9 de junio, es decir hace casi 10 días. Se habla también de una "lista de unidad", de las "propuestas económicas del PJ" para frenar al gobierno de Mauricio Macri, o sobre la participación que tuvieron "unidos" en la marcha contra el 2x1 para genocidas.



Las noticias no dan cuenta de la ruptura de Cristina Kirchner con el PJ y que la ex mandataria decidió jugar por fuera de la estructura partidaria para evitar las PASO con Randazzo.



Tampoco que el ex ministro, que sí será candidato por el PJ, logró después de varias misivas entre su espacio y los titulares del partido, que se inscribiera al Frente Justicialista poco antes de que venciera el plazo legal para hacerlo.



Mucho menos, que le surgió un competidor interno de última hora, como Ishii, quién la semana anterior había recorrido su distrito junto a dos intendentes de la primera sección electoral, que además integran el grupo Fénix, que creó en su momento Espinoza y desde donde se comenzó a impulsar la candidatura de la propia Cristina Kirchner.