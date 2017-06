River se despidió del campeonato con la derrota ante Racing en su peor partido del año

River Plate, en su peor partido en lo que va del año, se despidió hoy de la lucha por el campeonato con la derrota ante Racing por 3 a 2 en el estadio Monumental, por la 28va. fecha del Campeonato de Primera División.

Los goles de Racing, que no ganaba en Núñez desde el torneo Inicial 2012, fueron marcados por Lautaro Martínez, Miguel Barbieri y Walter Acuña, mientras que Marcelo Larrondo y Jonatan Maidana descontaron para River.



El equipo de Marcelo Gallardo reúne 52 puntos y quedó a siete del líder Boca Juniors cuando restan tan solo dos fechas para el final. En tanto, Racing alcanzó los 49, se afirma en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2018 y se anima a pelear por un lugar en la Copa Libertadores.



River exhibió su peor cara ante un Racing práctico e inteligente que se paró con línea de cinco en defensa, cedió la posesión de la pelota y jugó con su desesperación a partir del gol de Martínez, que se concretó por el rechazo defectuoso de Lucas Martínez Quarta que encontró la pierna derecha del joven delantero con dirección al palo derecho.



Marcos Acuña, que tuvo el segundo gol, pero Augusto Batalla desvió su remate (40m), tomó el control del balón, se asoció con Martínez y generó más dudas en River. El local acumuló pases imprecisos y cuando logró conexiones entre Gonzalo Martínez y "Nacho" Fernández perdió profundidad en los últimos metros.



Racing tomó nota del bajón de River y salió a liquidar el pleito. Los goles de Barbieri, de cabeza, en su anticipo a Martínez Quarta; y de Acuña, quien aprovechó otro error de la linea defensiva y dejó sin reacción a Batalla a la carrera, fueron las imágenes de esa ejecución.



La efectividad de Racing, que no sufrió la salida de Lisandro López por lesión, ocasionó un desorden evidente en River, jugado en ataque, pero con ideas escasas para romper la línea de cinco.



River no funcionó a nivel colectivo. Sus delanteros no dispusieron de jugadas claras, sus laterales fueron bloqueados y el mediocampo estuvo impreciso, pero sus individualidades tampoco aparecieron y jugaron por debajo de los niveles que desplegaron en el año.



Larrondo -quien ingresó en el segundo tiempo por Driussi- y Maidana descontaron con jugadas aisladas, pero solo sirvieron para decorar el resultado, que no se movió de una derrota justa y dolorosa para el elenco de Nuñez.



River, que acumuló la segunda caída consecutiva (venía de perder 2-1 con San Lorenzo), se bajó de la lucha por el título y ahora tendrá como objetivo la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Los próximos compromisos serán ante Aldosivi, de local, y el cierre con Colón en Santa Fe.



En tanto, los de Diego Cocca recibirán a Colón de Santa Fe en la siguiente jornada y finalizarán el campeonato ante Banfield como visitantes.



- Síntesis -



River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez y Ariel Rojas; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.



Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leandro Grimi y Emanuel Insúa; Diego González, Luciano Aued y Walter Acuña; Lisandro López y Lautaro Martínez. DT: Diego Cocca.



Gol en el primer tiempo: 15m. Martínez (RC).



Goles en el segundo tiempo: 3m. Barbieri (RC); 14m. Acuña (RC); 35m. Larrondo (RP) y 41m. Maidana (RP).



Cambio en el primer tiempo: 39m. Brian Mansilla por López (RC).



Cambios en el segundo tiempo: 15m. Camilo Mayada por Fernández y Marcelo Larrondo por Driussi (RP); 27m. Matías Zaracho por Martínez (RC); 29m. Exequiel Palacios por Rojas (RP) y 36m. Santiago Rosales por Acuña (RC).



Amonestados: Mayada y Moreira (RP). Insúa (RC).



Árbitro: Diego Abal.



Estadio: Antonio V. Liberti.