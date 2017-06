San Fernando colocó cámaras de seguridad en los alrededores de la EPB 21 y ESB 10

A través del Programa de Ayuda a las Escuelas Provinciales, personal del Municipio instaló un domo de 360° y un dispositivo de grabación fijo en la intersección de las calles Alvear y Estrada, para monitorear las salidas del colegio que en las últimas semanas sufrió hechos vandálicos. El Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo, dijo: “Instalamos cámaras en una esquina donde se puede monitorear la escuela y una canchita de fútbol”.



El Municipio de San Fernando realiza una gran inversión en su política de prevención y refuerzo de la seguridad para proteger a los vecinos en una temática sensible, que es de responsabilidad de la Provincia. El amplio circuito del sistema integral de seguridad de la Comuna incluyen 700 cámaras conectadas con tendidos de fibra óptica al Centro de Operaciones de San Fernando donde personal monitorea la vía pública y se mantiene en permanente contacto con las Postas Policiales y las patrullas de Protección Ciudadana.



Para asistir a las escuelas Secundaria N° 10 y Primaria N° 21, la Comuna instaló un domo de 360° y una cámara fija en la intersección de las calles Alvear y Estrada. De esta manera, el Centro de Operaciones de San Fernando (COSF) podrá monitorear las salidas del establecimiento educativo provincial.



“Continuando con el Programa de Ayuda a las Escuelas Provinciales, en este caso instalamos cámaras en una esquina donde se puede monitorear todo el costado de la escuela y una canchita de fútbol, que tienen en esa calle”, sostuvo el Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo.



“Había un pedido de instalación –agregó-, y aún, con toda la auditoría que se genera con instalar una nueva cámara, también se vio necesaria porque había habido vandalismos en la escuela, para controlar que no salten el paredón y no pase nuevamente un incendio”.



En este sentido, señaló que “se instala esta cámara para continuar con la ayuda para las escuelas provinciales, y también se continúa llevando internet a los colegios y jardines, el cual se está extendiendo hacia las islas, que es un proyecto bastante ostentoso, pero estamos buscando llevarlo a cabo”.



Rodrigo de la Cruz, Supervisor General de Monitoreo, explicó los detalles técnicos: “Hemos colocado un domo de 360° para cubrir todo el perímetro de la entrada a la Escuela 10, y también, parte de la Primaria 21 en la calle Brandsen, que ya estaba cubierta por cámaras pero nos faltaba esta parte trasera. Y se agregó una cámara fija que cubre todo el perímetro, por el cual se estaba ingresando a cometer estos actos de vandalismo, y a partir de ahora el punto va estar monitoreado las 24hs para evitar que esto suceda nuevamente”.



La directora de la ESB N° 10, Soldead Orquera, celebró la medida tomada por el Municipio: “Es una herramienta más que estábamos solicitando justamente, porque la escuela posee un sistema de alarma, pero era suficiente para contrarrestar hechos vandálicos”.



El Secretario Cornejo concluyó: “Recordemos que la cámara, la instalación, los chicos que las monitorean y la ampliación del COSF, se logran gracias a los fondos municipales, por eso se agradece desde el municipio a la buena colaboración de los vecinos que depositan su confianza a la hora de pagar las tasas y gracias a la buena administración se puede lograr todo este crecimiento”.