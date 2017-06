Horóscopo correspondiente al domingo 18 de junio de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Jornada en la que deberá demostrar su capacidad de dar al otro con todas las letras, jamás lo dude. Cuando aceptamos las órdenes internas, esas que no podemos controlar con nuestra mente y que vienen directo del alma somos nuestra verdad. Tener en cuenta: siempre llega el momento en que podemos distendernos.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Alegría y homogeneidad de sentimientos que aflorarán sin siquiera pensarlo. Hoy vivirá cada momento como una lección nueva que llega a su espíritu y a su manejo en la vida. Tener en cuenta: aunque no queramos ver siempre llega el momento en que sí lo hacemos y es esa la posibilidad que tenemos de empezar a cambiar.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Busque en el día el momento de hacerle un poco de caso al llamado interno que hace tiempo tiene y que no se anima a escuchar. La quietud no implica paralizarse sino muchas veces dejarle el paso libre al movimiento del alma. Tener en cuenta: darse cuenta del valor de las cosas que realmente lo tienen.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Nunca un mejor día para dejar salir lo que siente, hoy recibe de usted cosas que ni imaginaba que podía usted mismo darse. Felicidad y compenetración. Renacimiento y emoción eterna. Tener en cuenta: cuando comprobamos lo que suponemos pero vemos lejos entendemos más cosas de las que la mente consiente cree.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Todo lo que le genere emoción en este día ábrele los brazos y déjese llevar por la profundidad de su ser. A veces no aceptamos ser o demostrar ser un ser sensible y es en realidad una de las mejores noticias que le podemos ofrecer a los demás. Tener en cuenta: siempre apuntar al amor.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Verá el reconocimiento de quienes lo rodean y podrá sentir que la interpretación que usted hace de la impresión que los demás tienen de usted es diferente de la real, aprenda a no generar usted su propio boicot. Tener en cuenta: a veces vemos en los demás lo que no podemos ver en nosotros mismos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- La totalidad de su emoción entregada a los suyos, sentirá que el amor primará a las broncas, siendo a eso a lo que debería apuntar siempre, por su felicidad y la de los que lo rodean y lo quieren bien. Tener en cuenta: entender que nadie puede privar a nadie de tener felicidad en la vida.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Su actitud mental será superada por una información primitiva que viene desde muy adentro suyo hablándole de lo que se resiste a creer. Día de expansión interna, Aunque no quiera. Tener en cuenta: la esencia es algo tan elevado que no podemos tocarlo con las manos ni físicas ni racionales.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La época se le viene con un matiz espiritual que como la tierra al agua estaba usted necesitando, todo apunta a la reconexión con el origen interno. Surge un pensamiento extremadamente bello. Tener en cuenta: aprender de uno y de los demás.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Verá que su campaña pacífica dará sus grandes frutos en su medio familiar. Es indiscutible que todo lo que se haga desde la paz y la buena energía generará lo mismo. Tener en cuenta: aprenda a generar cosas para usted también, no se postergue tanto.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- No sienta el final de las cosas como una catástrofe, entienda que cada cosa presenta un ciclo en la vida y que para seguir creciendo, debemos aceptar los comienzos y los finales. Tener en cuenta: acepte su conexión con la Divinidad y verá todo más claramente.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Una actitud le hará reconocer cosas positivas que lo harán pensar y replantearse otras. A veces una simple señal nos abre la mente, el punto es estar predispuesto al crecimiento interno. Tener en cuenta: aceptar nuestros errores nos hace empezar a trabajarlos para mejorarlos o cambiarlos.