Los trabajadores judiciales resolvieron convocar una nueva jornada de paro de 48 horas, para la semana próxima

Los judiciales de la provincia de Buenos Aires rechazaron una propuesta de aumento salarial de 20% anual, en tres cuotas, del gobierno provincial y definieron una nueva jornada de paro de 48 horas los días miércoles 21 y jueves 22, informó hoy la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Según se consignó, luego de la reunión mantenida el pasado jueves en el Ministerio de Trabajo provincial, en La Plata, donde los trabajadores judiciales rechazaron la propuesta del Ejecutivo bonaerense de un 20% anual en tres tramos, resolvieron por mandato en asambleas convocar una nueva jornada de paro de 48 horas, para la semana próxima.



"Ante la evidente falta de voluntad del gobierno de Vidal de resolver el conflicto salarial, los y las estatales de la provincia seguiremos parando y saliendo a la calle a luchar por un incremento que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario perdido", expresó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.



El titular de la AJB, aseguró que el ofrecimiento "fue rechazado" y "no podemos permitir que hoy miles de judiciales que están en el último lugar del escalafón continúen ganando por debajo de la línea de pobreza".



Ante ese planteo, agregó Abramovich, no es sólo por eso que le reclamamos al Ejecutivo sino que también exigimos a la Suprema Corte de Justicia que juegue un rol positivo que permita mejorar sustancialmente el salario del ingresante".



La AJB reclama un incremento salarial de entre el 36,2 y el 40 por ciento, la eliminación del cargo de Auxiliar Tercero, la sanción de la ley de paritarias, la restitución del 3 por ciento de antigüedad, la universalización del cargo de Jefe de Despacho, el bloqueo de título para los profesionales no abogados y el pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.



La oferta de la provincia se mantiene en un 20 por ciento, con cláusula gatillo de acuerdo a la inflación.