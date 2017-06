17/06/2017 - 20:39 | Policiales / San Isidro Detuvieron a un comerciante de San Isidro que está acusado de abusar de su ex pareja Herramientas: Compartir: Un comerciante que estaba prófugo desde el año pasado bajo la acusación de haber cometido abuso sexual contra su ex pareja en el partido bonaerense de San Isidro, fue detenido hoy en la ciudad balnearia de Villa Gesell, informaron fuentes policiales.

Se trata de Paulo Javier Stuchetti (43), quien ya cuenta con antecedentes por desfigurarle el rostro a su ex mujer y también está acusado de los delitos de "usurpacion de propiedad y amenazas".



Stuchetti es investigado en una causa que lleva adelante la fiscal de Delitos Conexos a la trata de Personas y Violencia de Género de San Isidro, Laura Zyseskind, quien había solicitado ayuda para su captura al Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.



Esto sucedió luego de que la fiscal citara en reiteradas oportunidades al imputado y no se presentara en la Fiscalía.



Luego de entrecruzamientos de llamados realizados por los pesquisas, el comerciante fue ubicado en Villa Gesell y se lo detuvo esta mañana cuando iba a bordo de una camioneta blanca, indicó un vocero del caso.



Ahora, el detenido quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal 5 de San Isidro, donde se realizará el juicio en su contra. Volver