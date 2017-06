Boca goleó a Aldosivi en Mar del Plata y se encamina firme hacia el título

Boca goleó hoy 4 a 0 como visitante en Mar del Plata a Aldosivi en un partido correspondiente a la 28va. fecha del torneo de Primera División y se consolidó como único líder y gran candidato a quedarse con el título a sólo dos fechas del final del certamen.

Los goles del partidos fueron convertidos por Cristian Pavón (38m. PT), Ricardo Centurión (40m. PT), Fernando Gago (31m ST. de penal) y Jonathan Silva (38m. ST), en un encuentro que se disputó en el estadio José María Minella, con arbitraje de Patricio Loustau.



Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llegó a 59 puntos y con sólo dos fechas por jugarse se distanció cinco unidades de Banfield, su escolta más directo, y siete de River, que deberá disputar su partido de la fecha mañana ante Racing. Además, se aseguró un lugar en la próxima Copa Libertadores de América.



Boca salió a la cancha con la certeza de que, más allá de lo que suceda mañana con River, no podría ser campeón este fin de semana, luego del triunfo de ayer de Banfield 3 a 1 sobre Rosario Central.



Más allá de la presión o la tranquilidad que pudiera tener a partir de ese dato numérico, en el inicio del partido el equipo visitante pareció enredarse en el juego trabado que propuso Aldosivi, aunque llegó a inquietar al local desde temprano, con remates como el que tuvo a los 3 minutos de Pablo Pérez y con algunos centros que complicaron a la defensa local.



El equipo de Walter Perazzo logró llevar el juego a la mitad de la cancha y su primera respuesta llegó con un disparo fuerte desde la puerta del área de Pablo Lugüercio a los 16 minutos, tras una pared con Nicolás Miracco.



Fue el propio Lugüercio el que tuvo siete minutos después la chance más clara del Tiburón hasta entonces, con un cabezazo apenas desviado desde el centro del área tras una asistencia de Antonio Medina.



Boca mostraba algunas flaquezas en defensa pero era amenazante cada vez que proponía llegar al área, como ocurrió a los 25 minutos, cuando Darío Benedetto apiló varios rivales en una carrera de derecha a izquierda, descargó con Silva abierto, y tras la devolución del lateral al área chica el delantero remató pocos centímetros arriba del travesaño.



Aldosivi logró cortar por media hora el circuito de juego del medio de Boca y a los 36m, una buena combinación entre Lugüercio y Medina terminó con un disparo suave al cuerpo de Agustín Rossi.



Benedetto tuvo otra chance clara a los 32, esta vez de cabeza tras centro de Gago desde la derecha que se fue cerca del palo derecho.



Pese a los esfuerzos de Aldosivi por validar su fama de equipo duro para los grandes, a los 38m Pavón destrabó con un disparo desde 25 metros lo que el visitante no había logrado en sus llegadas al área: remató rasante con pierna derecha y el envío ingresó junto al palo derecho de Matías Vega.



Tras el gol el local pareció salir decidido a igualar las cosas antes del descanso, pero antes de que llegara a acomodarse Centurión aprovechó un pase atrás a Vega, presionó al arquero en el despeje y generó un rebote que se metió sin obstáculos en el arco para poner el 2 a 0.



En la segunda parte, a Aldosivi le costó decidirse a buscar el descuento, y Boca pareció esperarlo durante los primeros minutos, confiando en los espacios que podían generarse si el local se adelantaba en la cancha.



La primera chance para el xeneize en el complemento llegó con un remate tímido de Silva desde afuera del área tras combinación con Pavón.



Boca controló la desesperación de Aldosivi después del primer cuarto de hora de la segunda parte y Perazzo mandó a la cancha al juvenil Jonatan Benedetti y a Neri Bandiera para tratar de oxigenar el ataque del Tiburón.



Pero la fórmula no dio mucho resultado y Boca se la arregló para controlar el balón y generar situaciones para ampliar la diferencie.



Pavón tuvo una clara desde el centro del área tras un rebote, pero definió al cuerpo de Vega y el arquero local despejó al corner.



A partir de los 23, mientras los supuestos hinchas neutrales que llenaron las plateas del sector norte comenzaron a agitar decenas de vengalas, Aldosivi tuvo una clarísima cuando Luegüercio se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro de Nahuel Yeri y el remate se estrello contra el poste izquierdo.



Pero a los 30 Boca tuvo la chance ideal para definir el pleito, cuando Vega derribó a Centurión en el área luego de haberle tapado un mano a mano y Loustau marcó el penal; el encargado de transformar el tiro penal en gol fue Gago, quien remató sobre la izquierda de Vega, que pese a adivinar el disparo y tocar el balón no pudo evitar el 3 a 0.



Con el partido liquidado, Franco Canever se fue expulsado por un codazo a Centurión y Silva selló el 4 a 0 final, que pudo ser más abultado si no fuera por un mano a mano que Vega le tapó sobre el final a Pavón.



Boca volverá a ser visitante la próxima fecha, cuando enfrente el próximo miércoles a Olimpo en Bahía Blanca, con la chance de dar la vuelta olímpica, en tanto Aldosivi viajará a Núñez para enfrentar ese mismo día a River, en el Monumental, y cerrar una seguidilla demoledora contra cinco equipos grandes en el tramo final del torneo.



= Síntesis =



Aldosivi: Matías Vega; Ismael Quilez, Alan Alegre, Jonatan Galván y Franco Canever; Nahuel Yeri, Roberto Brum, Leandro Sosa Otermín y Pablo Lugüercio; Antonio Medina y Nicolás Miracco. DT: Walter Perazzo.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Dario Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Goles en el primer tiempo: 38m. Pavón (BJ) y 40m. Centurión (BJ).



Goles en el segundo tiempo: 31m. Gago de penal (BJ); 38m. Silva (BJ)



Cambios en el segundo tiempo: 2m. Gino Peruzzi por Jara (BJ); 14m. Jonathan Benedetti por Miracco (AL); 15m. Neri Bandiera por Sosa Otermín (AL); 34m. Rodrigo Bentancur por Pérez (BJ); 37m. Walter Bou por Benedetto (BJ); 38m. Ramiro Arias por Medina (AL).



Amonestados en el primer tiempo: 18m. Brum (AL); 36m. Lugüercio (AL).



Amonestados en el segundo tiempo: 10m. Galván (AL); 33m. Pérez (BJ).



Expulsados en el segundo tiempo: 36m. Canever (AL).



Arbitro: Patricio Loustau.



Estadio: José María Minella, de Mar del Plata.