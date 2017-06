Horóscopo correspondiente al sábado 17 de junio de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Jornada especial en la que se orientará de manera intuitiva hacia el final de una situación que lo mantenía en ascuas. Serenidad y sensación de descarga. Busque entre los suyos la recompensa afectiva que merece. Tener en cuenta: evitar sufrir, buscar la felicidad donde sabemos que hay sentimientos reales.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No espere hoy resolver esa situación financiera que se suponía arreglada. Sepa que muchas veces las palabras pesan más que lo que se supone, escuche a su pareja. Tener en cuenta: hay tiempo para todo aunque la idea es siempre que se llega tarde, peor es no llegar nunca.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Verá resolver algo que no esperaba. A veces cuando dejamos de pensar las cosas suceden más fácilmente. Una inesperada sorpresa le hace cambiar sus planes en el área social. Tener en cuenta: estar abiertos a las cosas es una opción que puede facilitarnos el manejo de ciertas cosas en la vida.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Una esperanza se recobra a partir de un diálogo generado con intención de arreglo. Debería tratar de controlar los altibajos emocionales de y usar la sensibilidad a favor y no en contra. Tener en cuenta: siempre saber que el amparo cósmico está, existe y es el que gobierna el sentido del todo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Recibe un llamado del que esperaba mucho, verá hecho un sueño en realidad. La conquista en el área laboral se perfila hacia donde espera, no se preocupe tanto. Tener en cuenta: sin querer o queriendo hay cosas que son indefectiblemente, sepamos que nunca es porque sí.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- La conquista en el plano afectivo, el arreglo, la reconciliación. No se asuste cuando las cosas salen bien, no imagine que la felicidad es algo inalcanzable. Se ordena internamente. Tener en cuenta: aprender a disfrutar con la intensidad que necesite tener, permítase ser.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Sus pensamientos centrados en alguien que no está, por ahora ese es el dato de la realidad, espere la palabra final del destino. Los ánimos se levantan gracias a quienes lo aman con sinceridad. Tener en cuenta: siempre se puede cuando se quiere, que la duda en ese punto no se presente.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Los acontecimientos de la jornada apuran al tiempo, termina de resolver cuestiones de papeles que lo tenían preocupado. Será un verdadero encuentro el que tendrá con alguien que hace mucho que no ve, hallazgo afectivo. Tener en cuenta: todo lo que apunte a reconciliarse es bueno.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La ocasión de conversar con esa persona con la que tiene algo pendiente será hoy, postergue otra cuestión por esta. Se verá beneficiado emocionalmente a partir de algo que resuelve. Tener en cuenta: las cosas siempre tienen solución de una u otra manera.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Las cuestiones familiares apuntan hacia sus respectivas soluciones, permita que las conversaciones se produzcan sin su intervención, usted ya hizo lo necesario. Noticia laboral que lo alegra. Tener en cuenta: no sentirse responsable de las cosas de los demás, ayudar no implica hacerse cargo.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Las insinuaciones en el plano afectivo le dispararán una especie de tentación no aconsejable. Aprenda a ver más adentro de lo que le muestran. Recibe una noticia en lo económico bastante atrayente. Tener en cuenta: para no sufrir elija no involucrarse en callejones sin salida



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Se sorprenderá por algo que ocurre con personas de su entorno laboral, entendimiento y coincidencia. La calma reinará su jornada en compañía de quienes lo quieren y respetan. Tener en cuenta: si se siente bien no busque complicaciones, no olvide que el que busca siempre encuentra.