16/06/2017 - 18:57 | Política / Tigre Julio Zamora lamentó que no haya habido una comunicación oficial sobre la breve visita de Macri y Vidal a Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Enterado de que Mauricio Macri estuvo en Tigre, el intendente Julio Zamora lamentó que no haya habido una comunicación oficial sobre la breve visita que este mediodía el Presidente realizó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal a una librería ubicada en el centro de la ciudad. “Me hubiese gustado poder charlar con el Presidente para solicitarle más velocidad en la ejecución de las obras de cloacas y agua potable que el Gobierno nacional se comprometió a hacer en Tigre; y también para pedirle que nos firme los certificados de vivienda que están demorados y que nuestros vecinos aguardan con ansiedad”, expresó el jefe comunal.



Zamora se lamentó además por la oportunidad perdida para que el Presidente pueda conocer en profundidad los problemas que afectan a la comunidad de Tigre. “Creo que hubiera sido importante que Macri escuche, con todo el respeto que su investidura merece, las problemáticas cotidianas de nuestros vecinos, que son los principales afectados por la inflación y el desempleo”, finalizó el jefe comunal.



Macri fue escrachado en su paso por Tigre



El presidente Mauricio Macri no la pasó nada bien en su fugaz paso por el partido de Tigre. Este mediodía, cuando visitó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal una librería ubicada sobre la avenida Rocha, en el centro de la ciudad, lo esperaba un grupo de al menos 50 personas, conformado por maestros y vecinos, que le reclamaron a los gritos por la inflación, la falta de trabajo, los bajos salarios, la corrupción y la quita de las pensiones por discapacidad, entre otras cosas.



Un impresionante operativo de seguridad, que incluyó patrulleros, efectivos del grupo Halcón y cuatro vehículos oficiales, mantuvo a distancia a los manifestantes, pero no impidió que sus airados reclamos, incluidos algunos insultos, llegaran a los oídos del Presidente y a la gobernadora.



La visita de Macri y Vidal no fue comunicada oficialmente, y forma parte de la estrategia de la Casa Rosada de mantener reuniones “mano a mano” con vecinos del Conurbano. En Tigre, sin embargo, no les resultó nada fácil armarla, porque los asesores de comunicación del presidente debieron hablar con al menos 50 vecinos de la zona, hasta que finalmente uno de ellos dio la conformidad para el encuentro.







Para colmo de males, se supo que el automóvil oficial que trasladó al presidente Macri y a la gobernadora Vidal a Tigre, arrastra una deuda de más de 16.000 pesos por infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad. El presidente Mauricio Macri no la pasó nada bien en su fugaz paso por el partido de Tigre. Este mediodía, cuando visitó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal una librería ubicada sobre la avenida Rocha, en el centro de la ciudad, lo esperaba un grupo de al menos 50 personas, conformado por maestros y vecinos, que le reclamaron a los gritos por la inflación, la falta de trabajo, los bajos salarios, la corrupción y la quita de las pensiones por discapacidad, entre otras cosas.Un impresionante operativo de seguridad, que incluyó patrulleros, efectivos del grupo Halcón y cuatro vehículos oficiales, mantuvo a distancia a los manifestantes, pero no impidió que sus airados reclamos, incluidos algunos insultos, llegaran a los oídos del Presidente y a la gobernadora.La visita de Macri y Vidal no fue comunicada oficialmente, y forma parte de la estrategia de la Casa Rosada de mantener reuniones “mano a mano” con vecinos del Conurbano. En Tigre, sin embargo, no les resultó nada fácil armarla, porque los asesores de comunicación del presidente debieron hablar con al menos 50 vecinos de la zona, hasta que finalmente uno de ellos dio la conformidad para el encuentro.Para colmo de males, se supo que el automóvil oficial que trasladó al presidente Macri y a la gobernadora Vidal a Tigre, arrastra una deuda de más de 16.000 pesos por infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad. Volver