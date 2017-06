Confirman que al menos 30 personas murieron en el incendio de la torre de Londres

Al menos 30 personas murieron en el incendio que el miércoles último destruyó una torre residencial en el oeste de Londres, confirmaron hoy fuentes policiales locales, en tanto que continúan internados 24 heridos, 12 de ellos en estado crítico.

El comandante Stuart Cundy, de la Policía Metropolitana de Londres (Met) informó que al menos son 30 las personas que murieron en el incendio y señaló a la prensa que "en estos momentos, no hay nada que sugiera que el fuego fue provocado deliberadamente", e indicó que no esperan "encontrar más supervivientes".



En tanto, 24 personas continuaban esta mañana hospitalizadas, 12 de ellas en "estado crítico", quienes reciben tratamiento médico en cuatro hospitales de la capital británica, según el último parte oficial del Servicio Nacional de Salud.



Los servicios de emergencia hablan además de "docenas" de desaparecidos en el siniestro y los medios de comunicación especulan con que el fuego desatado en el edificio Grenfell habría dejado "más de 150 fallecidos", según informó la agencia EFE.



No obstante, la policía estima que el número de víctimas mortales no superaría el centenar.



El inmueble, un bloque de 120 viviendas donde vivían unas 500 personas, en el barrio de North Kensington, y cuyos sistemas de seguridad se están cuestionando duramente, empezó a arder a las 01.15 hora de Londres (21.15 de argentina) del pasado miércoles y las llamas se propagaron en media hora, hasta cubrir toda la torre y dificultar la salida de sus habitantes, muchos de los cuales quedaron atrapados.



El ministro de Comunidades británico, Sajid Javid, afirmó hoy que el Gobierno "hará lo que haga falta" y adoptará medidas inmediatas a fin de socorrer a los afectados por la tragedia.



"Tenemos que hacer lo que sea necesario para lograr que las personas que viven en esas propiedades estén seguras, eso implica o bien acondicionar las propiedades para que sean seguras o encontrar otro tipo de alojamiento", afirmó hoy el político conservador a la emisora BBC Radio 4.



En este sentido, consideró que "es horrible que en este país, en este siglo, ocurra este tipo de incidente" y remarcó que el Ejecutivo "no puede permitir que algo así suceda de nuevo".



"Lo que aquí es importante es lo que nos cuenten los investigadores del incendio de su trabajo preliminar y, obviamente, este trabajo ya ha comenzado", indicó.



Según Javid, la pesquisa sobre las causas del fuego determinará si "el problema es el revestimiento (del edificio) o cómo se aplicó, o si hubiese cualquier otro problema sobre el que nadie ha pensado".



A fin de determinar cómo pudo propagarse el fuego con tanta rapidez, los expertos se cuestionan el revestimiento del inmueble, colocado en 2015, pues contenía polietileno, lo que podría explicar la rapidez con la que se propagó el fuego.



En tanto, la reina Isabel II y su nieto, el príncipe Guillermo, recorrieron hoy un centro habilitado para ayudar a los afectados en el incendio, en una visita no anunciada, en tanto la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, realizó hoy una visita privada a un hospital de la capital donde hay algunos de los heridos en el siniestro.