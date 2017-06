Massa y Stolbizer participaron de la presentación de la escuela de gobierno en Vicente López

El diputado nacional Sergio Massa participó de la presentación de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador en Vicente López acompañado por Margarita Stolbizer y referentes de 1País, el espacio de unidad formado por los equipos del FR, el GEN y Libres del Sur.



Luego de las anteriores presentaciones de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador en las ciudades de La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, Junín, Olavarría y Tandil, entre otras, en esta ocasión, Sergio Massa participó del lanzamiento de esta iniciativa de formación política en el partido de Vicente López. Al respecto, afirmó: “Preparar equipos y formar a quienes van a tomar decisiones es una tarea que todos los partidos políticos debieran hacer".



En ese marco, Massa sostuvo: “Un discapacitado no es alguien que eligió ser una persona con discapacidad. Es una persona que no tiene todas las condiciones para llevar adelante su vida de una manera normal, y nosotros como Estado tenemos la obligación de incluirlos, no de expulsarlos y tomarlos como un número en una planilla de presupuestos”.



Y añadió: "Aprovechar la experiencia de quienes ya estuvieron en la gestión es trasmitirle a quienes sueñan con ocupar un lugar de responsabilidad, que sentarse en un cargo es sentarse y trabajar usando el Estado para la gente, y que el Estado no es ni un botín de guerra ni un botín de negocios ni mucho menos un lugar en el que se administra en función de algunos intereses, sino qué hay que trabajar en función del interés colectivo".



"Desgraciadamente, en estos dos últimos años, el Gobierno ha demostrado una enorme incapacidad de gestión y una enorme insensibilidad, como lo qué pasó con las pensiones de las personas con discapacidad. Nos alegra mucho que hayan tomado la decisión de ir para atrás, pero más nos hubiera gustado que nunca hubieran decidido ir para adelante, porque sino seguimos con el 'si pasa pasa', porque en este caso, eso significaba 80 mil personas sin cobertura de salud y sin posibilidad de rehabilitación", sostuvo el diputado.



Asimismo, Massa señaló: "Además con una idea de que el Estado es una planilla Excel cuando en realidad se trata de seres humanos, de familias que viven de lo que el Estado les asiste porque ese es su rol. Un discapacitado no es alguien que eligió ser una persona con discapacidad. Es una persona que no tiene todas las condiciones para llevar adelante su vida de una manera normal, y nosotros como Estado tenemos la obligación de incluirlos, no de expulsarlos y tomarlos como un número en una planilla de presupuestos, son personas. El gobierno toma decisiones mirando todo como si fuera un número, y no mirando a las personas”.



Cabe destacar que el líder de 1País solicitó hoy desde el Congreso de la Nación una sesión especial para el jueves 22 de junio, a efectos de tratar proyectos vinculados a la estabilización de precios, la protección de víctimas de inseguridad, la derogación del Dietazo y la cancelación de la baja de pensiones por discapacidad. En referencia a la sesión especial solicitada hoy para el tratamiento del proyecto Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado para productos de la Canasta Básica del plan “Bajemos los Precios”, Massa sostuvo: “Va a ser un éxito cuando logremos que el Congreso y el Gobierno entienda que es grave y vergonzoso que el Estado te cobre impuestos por comer en los productos de primera necesidad”.



“En los once productos de la canasta básica, y en la tarifa de luz y de gas, que son los servicios que la gente consume todos los días, no pueden estar gravados por impuestos. Y menos por el IVA, porque no hay ningún valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado de que te manden una tarifa cinco veces más cara con un impuesto cinco veces más caro? ¿Por qué si tenemos que cuidar a la clase media, tenemos que cuidar al laburante, si tenemos que cuidar al jubilado, el Estado aumenta los impuestos de las tarifas de luz y de gas?”, se preguntó Massa.



“¿Por qué el Gobierno le resulta tan fácil perdonar a las mineras, pero le cuesta tanto tomar una decisión en función del laburante y la clase media? Porque sigue pensando que la Argentina crece cuando crecen las grandes empresas, pero la Argentina tiene una estructura económica PyME y de mercado interno. 72 de cada 100 empleos en la Argentina son PyME. 80 de cada 100 pesos de nuestra economía son mercado interno. Por eso, no necesitamos que el Gobierno piense como favorecer a las grandes empresas. Necesitamos que el Gobierno ponga el ojo en el laburante, en la PyME, en el jubilado y en el estudiante que no llegan a fin de mes”, concluyó el diputado.



En la presentación, disertaron Daniel Arroyo (desarrollo social), José Ignacio De Mendiguren (desarrollo económico), Mirta Tundis (adultos mayores) y Silvia Martínez (gestión y transparencia).



La Escuela de Gobierno que se dictará en Vicente López consta de varios cursos de diversas extensiones. Dirigida a nivel local por la concejal Sofía Vannelli , a nivel provincial por el diputado Jorge Sarghini y a nivel nacional por Roberto Lavagna, el objetivo es brindar una plataforma de gobierno, de vinculación y expansión territorial, para que integrantes de 1País contagien en espíritu a los futuros dirigentes y líderes.



Participaron del acto la Concejal Marcela Durrieu, el senador provincial Rodolfo Donofrio, los diputados nacionales Felipe Solá y José Ignacio de Mendiguren, entre otros.