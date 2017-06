Massa: “Les pedimos a los diputados que por un momento se olviden de sus intereses personales y vengan a resolver los problemas de la gente”

Los diputados nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer, miembros del espacio de unidad "1País" solicitaron este mediodía desde el Congreso de la Nación una sesión especial para el jueves 22 de junio a las 11, a efectos de tratar proyectos vinculados a la estabilización de precios, la protección de víctimas de inseguridad, la derogación del Dietazo y la cancelación de la baja de pensiones por discapacidad.

Enfocados en la precarización de la economía de los argentinos y con el eje centrado en la falta de sensibilidad del Gobierno para promover el ajuste en los sectores más vulnerables, el diputado nacional, Sergio Massa, aclaró que “hay que parar la locura de ir contra el bolsillo de la gente. Cuando se busca ajustar cuentas este Gobierno va contra los más débiles. La política tiene que ser una herramienta para resolver los problemas de los argentinos y no para fomentar los intereses personales”.



En cuanto a la eliminación de pensiones de los discapacitados promovido por el Ministerio de Desarrollo Social, política por la que se vieron afectadas unas 70 mil personas, Massa criticó la medida y dijo que “desde 1País presentamos un amparo en la justicia para frenar el brutal ajuste a las pensiones por discapacidad. Los discapacitados son el sector que necesita más apoyo por parte del Estado. Necesita buenas pensiones y un buen servicio de salud”.



Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que es un derecho fundamental humano y que la medida “es una vergüenza. Nos hemos plantado muy firmemente frente a la utilización de un decreto del año ‘97 que le dice a los discapacitados que ya no tienen ese derecho y que tienen que cumplir unos requisitos que les quita su acceso”, aclaró.



Los legisladores solicitaron la sesión especial para el tratamiento del proyecto Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado para productos de la Canasta Básica del plan “Bajemos los Precios”, el cual contempla la estabilización de los precios de la canasta básica, la reducción de las distorsiones de precios en la economía, y el tratamiento del proyecto unificado de Ley de Defensa de la Competencia y del Consumidor.



Sobre este tema, Massa dijo que: “Hay que terminar con el curro de los supermercados” y que “se debe fomentar la competencia para que las PYMES puedan seguir contribuyendo al sistema”. “Lo que hacen las cadenas de comercios es la mayor demostración de que hay oligopolios. La gente va a las góndolas y encuentra productos de la misma empresa. Estas grandes empresas le están robando a las pequeñas empresas y a los consumidores, en connivencia con el Estado que no regula”, sentenció y aseguró que “el peor mensaje que dio el oficialismo es no querer bajar los impuestos a los productores y a los alimentos, y bajarle los impuestos a las mineras”.



También se solicitó el urgente tratamiento de la Ley que brinda Protección a Víctimas de Delitos, y aseguró que “es un vergüenza que sigamos con una legislación que proteja a los delincuentes y olvide a las víctimas. Tenemos media sanción para una ley que promovimos para proteger a los ciudadanos y la falsa grieta hace que no nos podamos sentar a resolver el tema de la seguridad, que es de todos”, afirmó. Cruzó a los miembros de la Cámara y dijo que “les pedimos a los diputados que por un momento se olviden de sus intereses personales y vengan a resolver los problemas de la gente”.



Massa recordó la presentación del proyecto de resolución para derogar el incremento en las Dietas de los legisladores y afirmó su posición. “Hace muy pocos días, la falsa grieta se cerró y se juntaron los bloques de Macri y Cristina Kirchner para ponerse más plata en el bolsillo. Queremos que en la próxima sesión a la que estamos convocando, se trate una resolución para derogar ese aumento que no tiene nada que ver con lo que pasa en la calle. Los diputados a escondidas se aumentaron 30 mil pesos el sueldo, es hora de tratarlo a la vista de todos para demostrar quiénes están con la gente y quienes buscan promover los intereses personales”, apuntó.



Massa explicó en este sentido que “Lo que vemos es que el gobierno de manera irresponsable, en lugar de eliminar lo que había prometido con el discurso de unidad, reprodujeron y profundizaron una grieta que en la calle no se ve. Nosotros queremos revertir esto, que se termine”.



Stolbizer apuntó además a la responsabilidad del Estado como mediador con empresas a través de medidas económicas y sentenció: “Es imposible que la empresa rinda lo que esperamos que rinda porque los funcionarios eran CEOS, esto es un hecho que favorece a una conducta irregular. Es un gobierno que está plagado de conflictos de intereses”.



Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de trabajar con urgencia junto a los bloques de la oposición y del oficialismo en tratar estas medidas para beneficiar a los ciudadanos, dejando de lado las diferencias políticas. Massa dijo que “lo más importante es resolver los problemas de hoy, antes que andar posicionando la situación electoral. Queremos que todos hagan un paréntesis en sus situaciones y que se sienten a debatir”. “Vemos irracionalidad en las facturas de servicios públicos y en los salarios, vamos a actuar en el parlamento y en la justicia para defender los bolsillos de la gente”, finalizó.



El acto contó con la presencia de Graciela Camaño, Marco Lavagna, Liliana Schwindt, Cecilia Moreau, Horacio Alonso, Mónica Litza, Vanesa Massetani, Felipe Solá, Gustavo Bevilacqua, Carlos Selva, Elisa Nelly Lagoria, Mirta Tundis, Sixto Bermejo y Alejandro Grandinetti, entre otros, quienes acompañaron desde el escenario las disertaciones.