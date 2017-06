El FR de San Isidro repudia la quita de pensiones por discapacidad

El bloque de concejales del Frente Renovador de San Isidro expresó su más enérgico repudio a la decisión tomada por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Ministerio de Desarrollo Social, de dejar sin sus pensiones a 180.000 personas entre adultos mayores, madres de más de 7 hijos y personas con discapacidad. "El Estado sigue estando ausente", manifestó Marcela Durrieu, concejal y presidenta del bloque.

"Miles de argentinos vuelven a ser víctimas de la falta de sensibilidad de un gobierno que cree que las personas son números", señaló Durrieu.



La decisión del Poder Ejecutivo Nacional fue quitar las pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social a 180.000 beneficiarios, 70.000 de los cuales son personas con discapacidad. "Además de perder los escasos $ 4.475 mensuales pierden también la ya deficitaria cobertura del “Incluir Salud”, ex PROFE, con la que tenían medicación, rehabilitación, transporte, prótesis, sillas de ruedas, que aunque funcionaba con grandes dificultades, ahora ni siquiera cuentan con esas prestaciones", agregó Durrieu.



"Siguen descargando el ajuste sobre las personas más vulnerables como los jubilados y las personas que padecen de alguna discapacidad", expresó Gonalo Beccar Varela.



Juan Medina, compañero de bloque, también agregó que "a este gobierno no le importa que las personas con discapacidad necesiten la pensión, simplemente apretaron una tecla y dejaron afuera a 70.000 que ahora ven aún más perjudicado su acceso a la alimentación, las medicaciones y sus tratamientos médicos".



"El Estado no solamente implica la organización política de la sociedad, también conlleva la protección de las personas en mayor situación de vulnerabilidad por medio de herramientas que contribuyan a la equidad y a la igualdad real de oportunidades. Por eso repudiamos la desición tomada por el Poder Ejecutivo Nacional", concluyó Durrieu.