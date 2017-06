15/06/2017 - 15:31 | Espectáculos / La justicia ordenó a los medios dejar de difundir las imágenes y chats que involucran a Latorre y Jaitt Herramientas: Compartir: La justicia prohibió la difusión de los chats, fotos y videos que involucran al ex jugador de fútbol Diego Latorre y la modelo Natacha Jaitt, y exigió al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), comunicar esa orden a todos los medios de comunicación masiva, informó hoy la agencia de noticias del Poder Judicial de la Nación. En una causa iniciada por el ex futbolista contra Enacom, la jueza María Verónica Ramírez, dio lugar a una medida cautelar que busca proteger los derechos de los niños afectados por el escándalo mediático iniciado esta semana, que son los hijos del matrimonio Latorre y el hijo de Natacha Jaitt.



"Cabe señalar que la medida cautelar (...) de ningún modo decide una prohibición a la libertad de prensa sino la abstención de hacer referencia a los detalles íntimos contenidos en las imágenes y chats difundidos en los medios el día 11/6/17", aclara el fallo de Ramírez.



Desde el domingo último, en diferentes programas televisivos de espectáculos y medios online, circularon mensajes de Whatsapp que intercambiaron el ex futbolista y la modelo, además de imágenes de Latorre en el domicilio de Jaitt, lo que generó un escándalo mediático.