Tevez: “Riquelme era un ídolo adentro de la cancha pero afuera deja mucho que desear”

Carlos Tevez cargó duro hoy contra Juan Román Riquelme, otro ídolo de Boca Juniors, al asegurar que "afuera de la cancha deja mucho que desear" por sus continuas críticas para menospreciar al equipo "xeneize" cuando no obtiene buenos resultados.

“Riquelme era un ídolo adentro de la cancha pero afuera deja mucho que desear”, recalcó Tevez desde China, hacia donde partió a principios de este año con un contrato por dos temporadas.



El “Apache” respondió además el juicio realizado por Román en torno a su salida del club y recordó que “cuando Riquelme se tuvo que ir de Boca, se fue; y cuando en el Villareal lo cortaron tuvo que volver. Es fácil hablar desde afuera”.



También se molestó por la permanente actitud de elogiar a River Plate, el clásico rival, durante el exitoso ciclo técnico de Marcelo Gallardo: “El problema es cuando gana River y pierde Boca, siempre sale a decir qué bien juega el equipo de Gallardo”.



“Me banqué un año y medio que Riquelme saliera a hablar de mí y de mis ex compañeros. Cuando salimos campeones, dijo que una Libertadores valía por diez campeonatos. Yo pensaba '¿no te alegrás, si sos de Boca?' La gente estaba contenta con el campeonato porque hacía mucho que no ganábamos. Siempre él nos tiraba para abajo y criticaba al cuerpo técnico y a los jugadores”, añadió Tevez en una entrevista con TyC Sports.



“Lo respeto por lo que fue como jugador. Cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos. Siempre va a ser ídolo por lo que hizo en la cancha pero afuera deja mucho que desear. Como es ídolo del club tiene la palabra más que autorizada, pero no le hace bien al club ni a los pibes que están jugando”, sentenció el futbolista de Shanghai Shenhua.



El futbolista de 33 años aclaró su salida de Boca, en diciembre último. “Creo que mi silencio molestó más a los periodistas que a la gente. Dijera lo que dijera, iba a caer mal. Yo pensaba que la gente se iba a poner mal igual porque siempre me quiso y me quiere ver con la camiseta de Boca. Fue difícil, yo también tenía que hacer mi duelo”, contó.



“Siempre dije que cuando mis ganas no fueran las mismas iba a hacer un paso al costado. Primero dije que no pero después de que pasó el último partido lo hablé con mi esposa y acepté la oferta de China. Realmente creía que no tenía más fuerzas y que si me quedaba le iba a hacer mal al club. Fue duro, eh, hasta mi hija mayor lloraba en el vestuario y me decía que no me vaya”, detalló Tevez.



El de Fuerte Apache aclaró que en Boca “viví dos etapas, la primera que fue muy buena y ganamos todo, vi a un Boca unido, adentro y afuera, la gente era una sola, la hinchada no paraba de alentar, los dirigentes tiraban todo para el mismo lado, el canchero te tenía bien las canchas... En la segunda vi a un Boca totalmente diferente”.



Sobre el presidente del club, Daniel Angelici, Tevez expresó: “Siempre me aconsejó como a un hijo, tengo una amistad con Daniel y soy un agradecido con él. Hizo todo para que yo vuelva. Valoré sus consejos como amigo y presidente del club. Antes de China me dijo que como dirigente quería que me quede pero como amigo me aconsejó irme”.



Con respecto a su posible regreso, el ex Juventus admitió: “Sinceramente no sé si voy a volver a fin de año. Me tengo que encontrar conmigo, siempre le di todo a Boca. Pero si no está ese fuego adentro, no quiero. Para mí sería fácil, la gente de Boca siempre me va a amar aunque me quede parado dos partidos. Pero si no tengo hambre de gloria es muy difícil seguir en un club”.



“Di un paso al costado sabiendo que el equipo estaba bien armado. Boca depende de sí mismo y eso es mérito de Guillermo (Barros Schelotto) y del equipo, aunque fue un semestre difícil porque hubo lesiones y problemas todas las semanas. Yo sé lo difícil que es estar en este momento en el club”, subrayó.



Tevez aclaró que, aunque extraña el barrio, los amigos, los asados, jugar a la pelota con ello, a la gente de Boca y a La Bombonera, estando en China “gané en disfrutar de mis hijos”.



"Acá me pude tomar un subte por primera vez en mi vida. Puedo ir tranquilo al shopping, a tomar un café con mi señora, estar con mis hijos, andar en bici. No me creo una megaestrella pero en la Argentina no puedo asomar la nariz", concluyó.