Aplicarán protocolos contra el bullying y representaciones artísticas alusivas en al menos 10 escuelas porteñas

Al menos diez colegios públicos porteños aplicarán un protocolo contra el bullying en el marco de una campaña organizada por al facultad de Ciencias Económicas de la UBA y apadrinada por la conductora radial Malena Guinzburg, y que involucra además representaciones artisticas. realización de murales, charlas y debates alusivos al acoso escolar en esos establecimientos.

Los organizadores sumaron diez escuelas pero aseguraron que esta iniciativa, de la que participa la Comunidad Antibullying Argentina, se extenderá a más establecimientos hasta fin de año.



"El protocolo que se aplicará es una guía orientativa que pretende facilitarle a las instituciones educativas un modelo de intervención sobre las medidas a tomar ante un caso de bullying o acoso escolar", explicó a Télam Paola Zabala, directora de Comunidad.



"Buscamos ayudar a los docentes y evitar los típicos errores que se cometen en los casos de bullying, como llamar a la dirección al mismo tiempo al acosador y al acosado, enfrentar a sus familias o aplicar penas punitivas que castigan el hecho sin invitar al razonamiento", dijo Zabala.



Se trata de un procedimiento de cinco pasos -detección, despliegue, acción, informe y seguimiento- que permite una intervención efectiva y que fue hecho en base al modelo de España, donde las políticas en este sentido llevan más tiempo de estudio que en Argentina.



"Hay que aclarar que se trata de un método de intervención, una guía, no una receta contra el bullying, pero que da herramientas como modelos de entrevista, formas de trabajo en grupo y el seguimiento del problema para resolver estos casos de mejor manera", expresó la especialista.



La campaña "#CulturaContraElBullying" fue lanzada esta tarde en un acto realizado en la escuela superior de comercio Carlos Pellegrini, que es una de las diez escuelas en la que se aplicará esta iniciativa.



Estuvieron autoridades de los colegios participantes, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Defensoría del Pueblo porteña, la Organización de Estados Iberoamericanos, la comunidad Antibullying Argentina y la fundación Pinta Argentina.



Además del protocolos se realizarán en los colegios una obra de teatro de 17 minutos con un final abierto y un debate posterior con especialistas y los alumnos; murales alusivos al tema en una pared interna o externa de los colegios,y spots de concientización protagonizados por la actriz Eugenia Tobal.



La obra de teatro -que fue realizada en el auditorio del Pellegrini- es intensa y representa una escena de acoso a las alumnas de un colegio, en la cual una chica es maltratada por compañeros, docentes y hasta sus propios padres, y de cómo las redes sociales son una herramienta para profundizar el problema.



"Nosotros vamos a usar este protocolo como uno de los elementos para trabajar el bullying, porque pensamos que todas las comunidades educativas tenemos que dar el debate de lo que significa burlar sistemáticamente a un miembro de la comunidad", admitió a Télam Leandro Rodríguez, rector del Pellegrini.



Además del Pellegrini, los colegios "Hipólito Vieytes", "Nacional Buenos Aires", "Comercial 18" de Parque Patricios, el Técnico de la UBA y el "Justo José de Urquiza" de Flores son algunos de los diez que ya adhirieron a la iniciativa.



"Esta es una problemática que no es de hoy", analizó Rodriguez, para quien el bullying es "una etiqueta para definir una situación que en otra época eran las 'cargadas' que recaían sobre los estereotipos del 'gordo', el 'traga', la 'flaca' y el 'pelado', entre otros".



Por su parte, Tobal será la cara de los spots antibullying que se producen para medios audivisuales y Malena Guinzburg, madrina de la iniciativa y a la que se le entregó una distinción. La actriz admitió haber sufrido este tipo de abuso cuando era chica y que fue para ella "algo feo y natural para mi vida".



"Yo sufrí cargadas de todo tipo: por ser gorda, judía e hija de un famoso, entre otras. Y aunque con los años logré superarlo a través del humor y de la terapia, siempre hay algo que queda. Aún hoy, cada vez que paso al lado de un colectivo de escolares siento un escalofrío", admitió a Télam.



Consultada respecto del efecto de las redes sociales en el acoso, Malena aseguró que sirve como una gran manera de "escudarse en el anonimato y en el grupo" y decir cosas que "mano a mano jamás se animarían a decir".



"Toda iniciativa para saber qué hacer ante el bullying es positivo. Ahora esperemos que esto pueda aplicarse y que realmente logremos que los chicos entiendan el daño que pueden hacerle a otro", cerró Guinzburg.



Actualmente, la ley 26882 establece que debe haber un acuerdo de convivencia en los colegios, pero no nombra la palabra bullying ni lo define, por ello es que, explicaron los impulsores de esta iniciativa, el protocolo ayuda a llenar esos espacios vacíos que se generaron en la ley.