Se elevan a 17 los muertos por el incendio en el edificio de Londres

El número de personas fallecidas por el incendio ocurrido ayer en un edificio en el oeste de Londres, se elevaron hoy a 17, en tanto que otras 34 continúan hospitalizadas, la mitad en estado crítico, según confirmó hoy la policía local.

En tanto, los familiares de desaparecidos tras el siniestro recurrieron a las redes para pedir ayuda en la localización de sus seres queridos.



Tras anunciar el aumento en la cantidad de muertos, el comandante Stuart Cundy señaló en conferencia de prensa que se espera que "siga aumentando el número de fallecidos por la tragedia", ocurrida en la torre Grenfell, un inmueble de 24 plantas y 120 viviendas, en las que vivían entre 400 y 600 personas.



Por su parte, la Brigada de Bomberos informó que "no esperan encontrar a nadie más con vida en el edificio", según consignó la agencia EFE, e indicaron que "desconocen el número de desaparecidos".



En tanto, las redes sociales Facebook y Twitter se llenaron de llamamientos desesperados de personas que buscan noticias de algunos de los residentes del bloque de 24 plantas que ardió el miércoles, ya que muchos no han vuelto a tener contacto.



Como el caso del diputado laborista David Lammy, del barrio londinense de Tottenham, que colgó en su cuenta de Twitter un mensaje con el que trataba de recabar alguna información sobre Khadija Saye, una fotógrafa de 24 años que vivía en el inmueble, que acababa de exponer su trabajo en la Bienal de Venecia.



En su tuit, Lammy pidió ayuda a fin de hallar a su "querida amiga, alma bella y artista emergente".



Lo mismo hizo el ciudadano Adam Smith, que también recurrió a Twitter en busca de datos sobre su madre, la octogenaria Sheila, residente en el apartamento 132 del edificio calcinado, y de quien no tiene noticias desde el siniestro.



En Facebook, amigos y familiares de otro de los inquilinos de la torre, Tony Disson, hacían un llamamiento para tratar de localizarlo.



Su hijo, Lee, escribió: "Si alguien ha visto a mi padre, Tony Disson, podría comunicárnoslo. Mi corazón está con todas las personas de la Grenfell Tower".



También la familia de la colegiala Jessica, de 12 años, desaparecida en el incendio, trata de hallar a la niña, que se separó de sus familiares al desatarse el fuego.



Su tía, Ana Ospina, indicó a medios británicos que ha recorrido los hospitales de Londres, donde se trata actualmente a los heridos, buscando a su sobrina, quien sigue desaparecida y a quien, al parecer, se la llevaron los médicos que atendieron a los afectados por el fuego en una ambulancia.