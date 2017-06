Docentes pararon con fuertes críticas a Vidal, quien dijo que seguirá “dialogando”

Docentes bonaerenses realizaron hoy un nuevo paro y acusaron a la administración provincial de tener “incapacidad” para negociar salarios, mientras la gobernadora María Eugenia Vidal prometió seguir “dialogando” para intentar resolver el conflicto.



Con la medida de fuerza de este miércoles, los gremios docentes suman 17 días de huelga entre los distintos paros lanzados desde que comenzó en ciclo lectivo en la provincia.



El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), Roberto Baradel, sostuvo: “La muestra de dureza del Gobierno demuestra la incapacidad para negociar”.



Además, consideró que Vidal “tiene que actuar como gobernadora, no como eterna candidata de Cambiemos”.



Los seis sindicatos docentes bonaerenses realizaron este miércoles un paro de 24 horas tras el fracaso de una nueva reunión con funcionarios provinciales, que ofrecieron un aumento salarial del 21% en dos tramos, con cláusula gatillo por inflación, y una suma de 2 mil pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo de 2016.



Los maestros retomaron así las medidas de fuerza tras dos meses sin huelgas, durante los cuales las negociaciones salariales no avanzaron.



Los gremios también realizaron una movilización desde las 10:30 a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en esta capital bajo la consigna “salarios dignos y devolución de los descuentos ilegales”.



Baradel consideró que el Gobierno pretende “causar una crisis en el sector educativo”, mientras evaluó: “Buscan hacer de la educación una mercancía”.



Al reiterar el pedido de devolución de los días descontados, el gremialista alertó que “hubo docentes que cobraron dos mil o tres mil pesos” de salario por ese motivo.



Por su parte, Vidal lamentó la nueva huelga que los docentes concretaron en toda la provincia y aseguró que su gestión seguirá “dialogando” para resolver la paritaria.



“Vamos a seguir dialogando porque ese es el camino”, destacó la mandataria en la Casa de Gobierno provincial, al realizar anuncios sobre beneficios bancarios para empleados públicos.



Vidal cuestionó que su administración y los gremios del Frente de Unidad Sindical Docente ya protagonizaron unas trece reuniones sin poder alcanzar un entendimiento, a pesar de las diferentes propuestas de mejora salarial.



“Hicimos nueve propuestas y vamos a seguir dialogando, ese es el camino. Lamento que hoy hagan el paro 127 de los últimos diez años, porque toman de rehenes a los chicos”, se quejó la mandataria provincial.



La gobernadora criticó que los paros “no ayudaron a mejorar el salario ni la calidad de la escuela pública” durante los últimos diez años en los que hubo cerca de 110 medidas de fuerza impulsadas por los gremios.



“Con los docentes vamos a seguir dialogando, pero sepan que ya liquidamos el aumento que propusimos y lo seguiremos haciendo porque los docentes no pueden esperar a que los dirigentes gremiales se pongan de acuerdo”, advirtió.



El director de Cultura y Educación provincial, Alejandro Finocchiaro, minimizó el impacto de la medida de fuerza al asegurar que hubo “pocas escuelas cerradas”.



Además, volvió a rechazar la posibilidad de que se realice una devolución de los días de paro descontado y resaltó que “no es una cuestión de capricho, es una cuestión de estricta justicia”.



“Siempre dijimos que los días no trabajados se iban a descontar”, señaló, y argumentó que “lo que se está discutiendo es una educación de calidad”.



En declaraciones televisivas, dijo: “No estamos teniendo una actitud demasiado política, porque cualquier otro gobierno en un año electoral hubiese prometido pagar lo que no podía”.