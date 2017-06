14/06/2017 - 20:33 | Zonales / Vicente López Jorge Macri recorrió la plaza integradora del Instituto Bignone Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Vicente López, Jorge Macri, recorrió junto a la diputada nacional Soledad Martínez la plaza integradora del Instituto Bignone, ubicada en la intersección de las calles Melo y 25 de Mayo. Inauguración de un espacio público que se concreta como parte de la continuidad en la revalorización de una institución abocada a la rehabilitación de aquellas personas con dificultades en su visión. “En esta segunda etapa, abrimos esta plaza a la comunidad. Esto ya era un parque, pero era parte privada de la residencia, y hoy lo incorporamos como plaza del barrio para que todo el mundo la pueda usar”, sostuvo el jefe comunal luego de dialogar con algunas de las pacientes. Y agregó que la plaza, además de contar con barras de ejercicio, bancos, mesas y bicicleteros metálicos, “tiene la particularidad de que está especialmente preparada para los pacientes del Bignone que vienen con problemática de baja visual o ceguera y que tienen que poder moverse completamente cómodos y seguros”.







Antes del inicio de un nuevo taller, Gloria y Susana, ambas pacientes del Bignone se mostraron felices con un nuevo espacio verde con el que a partir de hoy podrán contar. Gloria, quien padece ceguera, dijo que “es increíble lo que han hecho. Yo no veo, pero no necesito ver para saber lo que han hecho. La pared puede ser hermosa, el jardín también, pero la parte humana que hay acá es extraordinaria. Me salvaron la vida acá". Asimismo, Susana compartió esa sensación y agregó que todos los días aprenden algo. “Tanto los directivos como las profesoras de los talleres –añadió– son maravillosos. Y además de la casona, ahora tenemos esta maravilla de parque. Tenemos que agradecer por lo que hacen para que estemos bien, para que sigamos viviendo de esta manera que nos tocó vivir, pero con alegría y entusiasmo cada día”.



Por su parte, la titular del instituto, Liliana Vissani, celebró la posibilidad de contar con un espacio de este tipo e hizo hincapié en el propósito de lograr con él una mayor integración: “La inclusión es nuestro objetivo en la rehabilitación de la discapacidad visual. La plaza tiene un área de juegos saludables abiertos a todo el público; hay juegos para los más chicos, y hay un sector en el que está contemplada la comunicación con la discapacidad”. Además, explicó que es fundamental aprender desde chicos “que la comunicación no siempre se realiza por la misma vía; saber que hay una comunicación a través del braile para una persona ciega, que hay un lenguaje por medio de señas. Es importante inculcarlo en los chicos. Vienen a jugar y lo aprenden”.







