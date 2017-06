14/06/2017 - 19:29 | Política / San Fernando Andreotti recibió a Margarita Stolbizer en San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente y la Diputada Nacional recorrieron establecimientos municipales dedicados a la contención social. El Jefe Comunal manifestó su alegría: “Estamos muy contentos de que Margarita haya venido y nos conozca, para transmitir que hacer muchas cosas es posible”; y la legisladora destacó a la gestión sanfernandina: “El progresismo no es el discurso, es cambiar la calidad de vida de la gente”. ver video Junto a funcionarios y concejales locales, el Intendente Luis Andreotti recibió en San Fernando a la Diputada Nacional Margarita Stolbizer, referente del espacio ‘1 País', y recorrieron la primera Escuela Municipal de Oficios, la Unidad de Diagnóstico Precoz N°27, el CEIM N°1, el barrio San Rafael y el Polideportivo N°7 del barrio Infico.



El Jefe Comunal comentó el motivo de la visita: “Estuvimos viendo lo que tenemos en deportes, salud y educación, fundamentalmente para mostrar el trabajo en inclusión e integración del tejido social que nos pusimos como objetivo y del cual estamos orgullosos”.







Por su parte, la legisladora expresó: “En estos momentos se reafirma que el progresismo no es el discurso sino la gestión, como la del Intendente Andreotti que demuestra que sus prioridades son cambiarle la calidad de vida a la gente para que sientan la dignidad de encontrarse en su barrio con su propia identidad y servicios”.

“Me impacta la articulación entre lo cultural, el deporte, la educación y la salud”, continuó y destacó positivamente a la administración de San Fernando: “Conversamos mucho sobre la dedicación de un porcentaje muy alto de sus recursos a las áreas sociales”.



“Habría que invitar a muchos a San Fernando para que vean cómo se hace viable gobernar”, manifestó y aseguró: “Aquí no hay clientelismo con los cargos públicos”.







Luis Andreotti agregó a su vez: “Estamos muy contentos de que Margarita haya venido y nos conozca, más ahora que nosotros participamos en el Frente Renovador y se hizo una alianza muy importante con el GEN que ella lidera. La política es convivencia”.



Luego completó: “Me gusta que podamos divulgar qué es lo que hacemos, no para que nos feliciten, sino para transmitir que hacer muchas cosas es posible. Margarita tuvo coraje, esfuerzo y voluntad para crear un partido propio y luego demostró su honestidad en la forma de ser”.







Los acompañaron el Diputado Provincial Juan Andreotti, el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Medio Ambiente, Alicia Aparicio; más funcionarios municipales, concejales de ‘1País' y referentes locales del espacio ‘Progresistas' al que pertenece Stolbizer.



