14/06/2017 - 17:40 | Política / Tigre Sergio Massa: “Esta es una medida insensible que muestra que el Gobierno no tiene corazón cuando toma decisiones de Estado” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Así lo afirmó el diputado nacional quien, junto a autoridades del espacio de unidad 1País, se acercó al Hogar “Apoyos para la Integración” en Benavidez, para compartir la jornada con las personas con discapacidades que asisten diariamente. Allí, conversaron con José Carlos Giménez, un particular damnificado que presentó un amparo con el apoyo de Sergio Massa, Daniel Arroyo y el asesoramiento del equipo especialista en discapacidad del Frente Renovador, luego del recorte masivo impulsado por parte del Gobierno Nacional que dio de baja miles de pensiones cuyos beneficiarios son personas con discapacidad.

Dicho amparo, que se encuentra en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal n°11, en manos de la Dra. Sarmiento, busca impedir que se le quite su pensión, y está acompañado por un amparo colectivo para las 70 mil personas que también fueron damnificadas por la medida del Gobierno.



“Lo que pretendemos es dar esta batalla judicial para proteger a la gente. En paralelo le pedimos al presidente Macri que piense con el corazón porque está hablando de personas que la vida los enfrenta a una situación que muchas veces es complicada. Les pedimos que piensen con el corazón y no con el bolsillo, que piensen en función de lo que les pasa a miles de familias argentinas que lo que necesitan es que el Estado los proteja y no que les ponga obstáculos o los abandone, como en este caso”, desarrolló Sergio Massa.



Luego de que ayer Cambiemos no diera quórum en la Comisión de Discapacidad del Congreso para un “urgente tratamiento” de proyectos relacionados con la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, Massa expresó: “El caso de José y el de muchos discapacitados en Argentina que viven el recorte es parte de la insensibilidad de los números fríos de una decisión política que termina impactando en la vida de la gente. Junto a la fundación Down Tigre presentamos en la Justicia un amparo y en paralelo planteamos la inconstitucionalidad del decreto que se utiliza para dar de baja las pensiones. Este recorte golpea no sólo el ingreso de una familia que tiene discapacidad, sino que también termina golpeando en la capacidad de poder ser atendido, o de ser rehabilitado y cuidado tal como necesita”.



Asimismo el diputado nacional explicó la relevancia de esta labor: “Para nosotros esta pelea es la más importante. Necesitamos que la jueza Sarmiento nos escuche rápido y nos haga lugar al amparo, que decrete la inconstitucionalidad de la medida en materia de discriminación y que tengamos un Estado que proteja y cuide. Necesitamos que las pensiones se devuelvan todas y no que armen el trámite para ver si en un 0800 alguien los atiende para ver si hay devolución o no de la pensión. Hay que darles la posibilidad a las personas con discapacidad de estar protegidas y de tener no solo la pensión sino la cobertura en salud”.



En este sentido Sergio Massa afirmó: “Esta es una medida insensible que muestra que no tienen corazón cuando toman decisiones de Estado. Queremos pedirle con mucho respeto al presidente de la Nación que vuelva para atrás esta decisión y que le devuelva las pensiones a todos aquellos a los que se las quitaron”.



Acompañaron a Sergio Massa, Daniel Arroyo, referente en materia social del Frente Renovador; Julio Zamora, intendente de Tigre; Malena Galmarini, Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio de Tigre y referente en políticas sociales y de género de 1País; Gonzalo Castillo, Director General de Políticas para personas con Discapacidad de Municipio de Tigre, y la Directora del Hogar, Alejandra Rubio Longas.

Volver