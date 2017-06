14/06/2017 - 15:28 | Política / Randazzo ratificó su participación en las PASO y exigió la renuncia a la junta electoral del PJ de quienes adhieran a otro frente Herramientas: Compartir: El ex ministro de Interior, Florencio Randazzo, ratificó hoy su participación en las elecciones primarias del próximo 13 de agosto y exigió que, si los partidos que integraron el Frente para la Victoria (FPV) constituyen otro frente electoral, sus representantes renuncien a la junta electoral del PJ por "razones de lógica incompatibilidad" y se abstengan de usar las instalaciones del PJ. Así lo afirmó Randazzo en una carta enviada esta tarde al presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, en respuesta a la misiva que le enviaron ayer, en la que fue informado que "algunos de los partidos políticos que integraron el FPV en 2015" manifestaron que van a constituir otro frente electoral; es decir que no participarán de las internas del PJ.



La respuesta de Randazzo se produjo en paralelo a que, desde un encuentro con intendentes bonaerenses y dirigentes de la provincia, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizara el anuncio a través de las redes sociales, de la conformación de un frente denominado "Unidad Ciudadana" para competir en las PASO, por fuera del PJ.



"Tenga por ratificada mi intención y la del sector que represento de participar en las PASO por el Partido Justicialista o en cualquier frente o alianza que dicho partido integre", indicó, por su parte, Randazzo en la carta que envió hoy a Espinoza.



Asimismo, agregó que, "en el hipotético caso, según se desprende de la nota citada, que alguno de los partidos políticos que integraron el FPV constituyan otro frente o alianza con exclusión del Partido Justicialista, deberá solicitar la inmediata licencia de aquellos miembros de la junta electoral partidaria y apoderados que adhieran o se dispongan a cumplir cualquier función en dicho frente o alianza por razones de lógica incompatibilidad".



Randazzo pidió además que ese nuevo frente "se abstenga del uso de las instalaciones partidarias, máxime ante la hipótesis referida, debiendo extremar el resguardo y uso de los bienes propiedad del PJ", según indica la carta.



Por último, solicitó que se dé cumplimiento a esas solicitudes "en un plazo no mayor a las 24 horas de recibida la presente"