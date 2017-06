Los docentes bonaerenses paran en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Los seis gremios docentes bonaerenses irán hoy a la huelga en rechazo a la última oferta de aumento salarial que hizo el gobierno de María Eugenia Vidal.

La oferta del gobierno consiste en un aumento del 21 por ciento para este año, una suma por presentismo y 2.000 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo en 2016.



La decisión de ir al paro la adoptó el Frente de Unidad Docente conformado por Suteba, FEB, Udocba, Sadop, AMET y UDA tras una nueva reunión paritaria que mantuvieron en La Plata con representantes del gobierno provincial.



Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza expresó que "siendo ésta la novena reunión mantenida en paritarias, la oferta no satisface las expectativas de los docentes. Esperaremos en la semana qué decisión tomar".



A su vez, los docentes volvieron a exigir la devolución de los descuentos que les hizo el gobierno a los meestros que se adhirieron a las huelgas en el largo conflicto de este años.



"Es la misma propuesta que la anterior con una variación de 98 pesos y por eso resolvimos un paro por 24 horas para el miércoles”, anunció la titular de la Federación de Educadores Bonarenses, Mirta Petrocini.



La dirigente gremial explicó que “hubo una negativa rotunda” a devolver los descuentos por los días de paro y admitió que si bien el gobierno “se basa en un fallo judicial, lo que hay es una decisión política tomada en ese sentido”.



Dijo además que con la nueva propuesta “no hay consolidación del salario ni recupero del poder adquisitivo y soportamos con nuestros flacos bolsillos los tarizafos y aumentos de precios”.



El gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal propuso a los gremios docentes provinciales "un aumento plurianual de 21 por ciento, con cláusula gatillo, y un plus por presentismo", además de "una recomposición" por la pérdida producida en los ingresos durante 2016 de 2.000 pesos por cargo o 4.000 pesos por dos cargos.



También ofertó para 2018/19 una mejora salarial idéntica a lo que registre el proceso inflacionario, más un 10 por ciento de esa inflación, y un plus por presentismo por el ahorro de la baja del ausentismo