13/06/2017 - 10:53 | Policiales / Hallan el cuerpo de un hombre asesinado de un balazo en la cabeza en José C. Paz

El cuerpo de un hombre de unos 30 años, fue hallado en las últimas horas asesinado de un balazo en la cabeza en un sector de quintas de la localidad bonaerense de José C. Paz. El macabro hallazgo se produjo este lunes, cuando los integrantes del Comando Patrulla de José C. Paz concurrieron al cruce de Faustino Brughetti y Tobago, en el citado distrito, ante una denuncia anónima formulada al número telefónico de emergencias 911.



Los voceros del departamento judicial de San Martín revelaron a un matutino porteño que al arribar al mencionado lugar los servidores públicos pudieron localizar, entre los pastizales y a pocos metros de una quinta, el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años, que presentaba un certero impacto de bala en la región del cráneo.



Pesquisas policiales de la comisaría de Barrio Frino (Segunda de José C. Paz) se encargan de investigar el ilícito, que se considera habría sido consumado en la madrugada del lunes.



Hasta el momento se desconocen tanto la identidad del sujeto fallecido como los móviles del asesinato.



Los habitantes del mencionado vecindario, afirmaron ante los funcionarios de la Justicia que no escucharon detonaciones de armas de fuego.



Por tal motivo, se intenta determinar si el fusilamiento del hombre ocurrió en el predio donde apareció el cadáver o en otro lugar y posteriormente trasladado a esa zona para de esta manera despistar la tarea de los investigadores.



Una de las hipótesis, que en un comienzo barajaron los pesquisas, sostenía que el occiso era un delincuente que había sido baleado por el morador de una vivienda al sorprenderlo mientras trataba de ingresar con fines de robo a una de las quintas.



Pero ahora, según trascendió, los policías, basándose en los diversos datos aportados por la gente del vecindario, manejan otras teorías con respecto al homicidio.