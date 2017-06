Finocchiaro: “No entiendo un paro, que se va a descontar, para protestar por los paros que ya se descontaron”

El director General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, afirmó hoy que “no” entiende “en qué beneficia a los docentes” el nuevo paro lanzado ayer “para protestar por los paros que ya se descontaron” cuando la huelga de mañana también “se va a descontar”, y ratificó la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de continuar abonando “adelantos a cuenta” hasta cerrar la paritaria.

“Yo no entiendo la inteligencia de ir a un paro, que se va a descontar, para protestar por los paros que ya se descontaron. No entiendo en qué beneficia eso a los docentes”, dijo Finocchiaro tras el fracaso de la negociación que ayer mantuvieron los funcionarios de la administración provincial con los seis gremios docentes bonaerenses.



“Entre los últimos paros y ayer estuvimos negociando en forma informal con los gremios. Esas negociaciones se vieron trabadas porque el gremio Suteba tenía elecciones. Después volvimos a retomar las negociaciones hasta que se puso una condición de imposible cumplimiento que fue la devolución de los días de paro para los agentes que pararon”, contó en radio Mitre el funcionario provincial.



Finocchiaro recordó que desde el día de su asunción, el gobierno de Vidal sostuvo que “el derecho constitucional de huelga consiste en una inasistencia justificada para la gente, pero no que hay que pagarle el sueldo al que no trabajó como a aquel docente que ese día fue, trabajó, estuvo al frente de sus alumnos”.



“Ayer básicamente las dos grandes discusiones fueron por esto y por el presentismo. Ellos filosóficamente toman el presentismo como un castigo, y nosotros para bajar ese 17% de ausentismo que tenemos en la docencia en la provincia de Buenos Aires creemos que es bueno dar un incentivo positivo, un premio a aquel que está todos los días al frente del aula”, resumió Finocchiaro el encuentro que tuvo lugar ayer en La Plata.



El funcionario precisó además que la propuesta oficial ofrecida ayer “tiene aumentos sustanciales” que consisten en pasar “de 1500 y 2500 pesos a 2000 y 4000 pesos para los que tienen dos cargos” para recuperar el poder adquisitivo de 2016, cifra que “como pidieron los gremios incluye a los jubilados”.



“Mañana se va a ir a un paro, que yo tengo la más plena y absoluta confianza que la mayoría de los docentes van a estar educando. Yo no entiendo la inteligencia de ir a un paro, que se va a descontar, para protestar por los paros que ya se descontaron. No entiendo en qué beneficia eso a los docentes”, insistió Finocchiaro y confirmó la decisión del Ejecutivo provincial de abonar adelantos a cuenta de la paritaria.



“Vamos a volver a sacar otro adelanto a cuenta. Vamos a seguir sacando adelantos a cuenta hasta que cerremos esta paritaria” porque “no sólo los chicos son rehenes de este conflicto, también lo son los docentes. Dimos uno en marzo, otro en abril y ahora vamos a sacar uno en estos días para que los docentes tengan dinero en el bolsillo mientras nosotros discutimos”, concluyó.



Los seis gremios docentes bonaerenses rechazaron ayer la oferta de aumento salarial propuesta por el gobierno, de un 21 por ciento para este año, una suma por presentismo y 2.000 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo en 2016, y anunciaron un paro de 24 horas para mañana.



La decisión la adoptó el Frente de Unidad Docente conformado por Suteba, FEB, Udocba, Sadop, AMET y UDA tras una nueva reunión paritaria que mantuvieron en La Plata con representantes del gobierno provincial. Télam