12/06/2017 - 9:53 | Política / Katopodis: “La lista única digitada no va a resolver los problemas de representación del peronismo” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, advirtió hoy que si el peronismo y sus aliados repiten la metodología de las elecciones del 2015 va a “volver a perder”, e insistió en la necesidad de definir en las PASO del 13 de agosto las candidaturas de cara a las legislativas de octubre al afirmar que “la lista única digitada no va a resolver los problemas de representación del peronismo”. “Si expresamos lo mismo que en el 2015 vamos a volver a perder”, consideró Katopodis, uno de los intendentes bonaerenses que promueven la postulación del ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo.



En declaraciones a la FM Radio Latina, el mandatario local volvió a poner el acento en “la importancia” de la competencia interna y llamó a no repetir los métodos que “llevaron a derrotas”.



“Necesitamos construir una unidad fuerte, ganar en amplitud”, postuló Katipodis en la entrevista que concedió esta mañana, a dos días del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas electorales de cara a las PASO.



En este contexto, admitió que su sector se encuentra expectante de que “todo se pueda cumplir como corresponde, que el miércoles se pueda inscribir el frente que incluya a todos los partidos, como viene haciendo hace muchos años el FpV y se pueda competir”.



“Hay muchas especulaciones; estamos convencidos de que no le hace bien al peronismo ni a la oposición más divisiones, sectarismo y exclusión,” opinó.



Así lo señaló al referirse a la decisión del kirchnerismo de competir en las primarias nacionales en la provincia de Buenos Aires a través de un nuevo frente, el Frente Ciudadano por la Victoria.



Acerca de la posibilidad de enfrentar en las PASO a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el intendente de San Martín dijo hoy que “ella tiene que hacer lo que sienta, lo que crea conveniente para todo el espacio, pero es importante que haya primarias para que no repitamos los métodos que nos llevaron a derrotas”.



En ese marco, estimó que, finalmente, las candidaturas se definirán en las primarias porque -argumentó- “la lista única digitada no va a resolver los problemas de representación del peronismo”. Volver