Dudas con el voto electrónico en Argentina

Con la campaña electoral lanzada y 15 provincias que tienen contemplada la posibilidad del voto electrónico hay una pelea con cruce de acusaciones entre distintas empresas que están en ese negocio.

Una de las más activas en la Argentina es MSA que desarrolló en 2015 las elecciones en Salta y la Ciudad de Buenos Aires con un sistema que fue criticado por una auditoría de la UBA que reveló posibles fallas que podrían prestarse a lo que se conoce como microfraudes. MSA trabajó en Ecuador. La otra es la venezolana Smartmatic que estaría comprando a su competencia MSA y que participó en varios de los cuestionados procesos electorales en Venezuela y en Filipinas. La batalla recién comienza.



SmartMatic , la empresa que controlo las elecciones de Venezuela del régimen de Chaves y denunciada por fraude en Brasil quiere pisar fuerte en las elecciones de Argentina a través de una fusión con MSA, criticada por una auditoria de la UBA.



Los accionistas finales de Smartmatic son desconocidos. Se construyó una tapadera en Londres (una vez expulsados de USA) denominada SGO Corporation Limited cuyas acciones son 100% de SGO Corporation N.V. (previamente Smartmatic International Group N.V.) que es una compañía de Curaҁao y cuyos accionistas son totalmente desconocidos. Según el informe del consejero político de la Embajada de USA, Robert Downes (posteriormente Encargado de Negocios de USA en Nicaragua de Julio de 2001 a Marzo de 2012), son unos 30 accionistas ligados, parte de los mismos a oficiales chavistas.



Venezuela es, según Transparencia Internacional, uno de los países más corruptos y el más corrupto de América. Su sistema electoral está cuestionado con el Consejo Nacional Electoral y Smartmatic, por su relación con el gobierno, como ejes del mismo. Un dato, el único concurso realizado fue en 2004 cuando Smartmatic pasó de una cifra de negocio prácticamente nula a ganar un concurso de más de 100 MUSD. A partir de 2004 no ha habido ningún concurso más por parte del CNE, siendo un caso extraordinario. Macri ha declarado recientemente que el sistema democrático venezolano, no puede ser considerado como tal.



Si bien Hugo Chavez ganó elecciones, es cierto que alguna de las mismas así como la presidencial entre Madura y Capriles está cuestionada de fraude, denuncias que en Venezuela no pudieron prosperar porque el Tribunal Supremo igualmente está cuestionado. La elección vicepresidencial de Filipinas está denunciada ante la Corte Suprema del país por el candidato Marcos, quien alega que le fue robada la elección. En ambos países Smartmatic es el centro del recuento, estando denunciada en Filipinas, y ya han reconocido que alteraron los sistemas de garantías del proceso de recuento.



Estamos próximos a que el Gobierno nacional adjudique los contratos para el control de las próximas Paso

Podrán adjudicar un contrato a Smarmatic conociendo todos estos antecedentes y denuncias por fraude vigentes en otros países de la región.



Las referencias que puede aportar son de Venezuela, que no son transparentes ya que no proceden de concursos sino de adjudicaciones unilaterales.



El gobierno argentino, ¿va a permitir que la empresa del oficialismo chavista/maduro, realice las elecciones en el país? Esto mismo se deben preguntar desde el Ministerio del Interior, que ya recibieron las propuestas de Smartmatic y lobbystas de alto peso están operando para concretar un acuerdo para las paso 2017.