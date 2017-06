La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó ante la Corte Suprema por las inundaciones

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la provincia de Santa Fe controle la forma en que desagota el agua en perjuicio de varias localidades y campos de la provincia Buenos Aires, mientras productores de Rivadavia marcharon pidiendo soluciones.



“Exigimos que se lleve adelante una audiencia con el fin de que la Corte garantice los mecanismos necesarios para que haya un control estricto de la forma en que Santa Fe drena el agua hacia nuestra provincia ”, sostuvo Lorenzino.



La situación en el noroeste bonaerense, en especial el partido de General Villegas, que padece inundaciones desde hace 16 meses, se agrava con el ingreso de agua proveniente de las provincias de Córdoba y Santa Fé.



En su intervención, la Defensoría reclamó que el máximo tribunal retome un pronunciamiento del año 2000 por el que había determinado una serie de obras orientadas a organizar la forma en que la provincia de Santa Fe escurre su agua hacia Buenos Aires, además de disponer de una autoridad que monitoree el cumplimiento estas acciones.



Lorenzino puntualizó que “estas tareas no prosperaron, por lo que hoy nos encontramos frente a un escenario de emergencia, donde además de demandar las obras necesarias para que el problema no avance, planteamos que la Corte tome todos los recaudos para que el alivio de una provincia no sea a costas de la destrucción de otra”.



Por su parte, unos 700 productores de Rivadavia, que tiene bajo agua más de 130.000 hectáreas, marcharon hoy hasta la ruta 33 para reclamar al gobierno bonaerense la realización de obras que permitan que drene con celeridad las aguas que ingresan al partido desde la ciudad de General Villegas.



“Vidal nos tapa el agua”, se leía en los panfletos que entregaron hoy los productores a los automovilistas que atravesaban la ruta 33, a la altura de la entrada a la ciudad cabecera de América donde señalaban. "No queremos ser otro General Villegas".



El presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia, Leandro Toribio, explicó a Télam: "Si no ponen en marcha una serie de obras para que el agua drene y para resguardar los cascos urbanos y recuperar los caminos rurales, estimamos que por pérdida de cosechas, merma de tambos y dificultades con el ganado, las pérdidas en Rivadavia ascenderán a 2.500 millones de pesos".



"El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, nos recibió hoy y pudimos plantearle cómo era la situación de Rivadavia y pedirle obras para la salida de agua d el distrito", detalló Toribio.



El titular de la entidad rural explicó que "le pedimos a Sarquís obras de recomposición del canal del Rio V, la salida de agua por el canal Lafuente Mercante y alteos y canalizaciones para proteger los cascos urbanos".



"Por suerte no tenemos pronóstico de lluvias y ha empezado a helar, ya que el partido de Rivadavia no podría soportar la caída de 50 milímetros", advirtió.



El subsecretario de Protección Civil de la Nación, Daniel Russo, aseguró que todo el territorio del norte bonaerense "hace tiempo que entra y sale de la emergencia por las continuas precipitaciones que impide que los suelos absorban el agua".



“Estamos atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y somos conscientes que hay que tomar todas las precauciones para que ninguna de las poblaciones de esa región sufra percances previsibles”, detalló.