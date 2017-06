Fueron clausurados 10 talleres mecánicos clandestinos en Pilar

La Secretaria de Seguridad clausuró 10 talleres mecanicos clandestinos ubicados en Lagomarsino, La Lonja, Maquinista Savio, Derqui, Manzanares, Del Viso, Agustoni, Villa Rosa, Astolfi y Zelaya.

Dentro del marco del Plan de Seguridad, agentes de la Policía se encuentran realizando Operativos de Prevención e Inspecciones en talleres mecánicos del partido, con el objetivo de hacer cumplir la Ley 13081 y reducir la compra-venta de autopartes y repuestos de procedencia no declarada.



Al realizar la visita a los talleres se solicita a los responsables de los comercios que exhiban el libro foliado y rubricado exigido por la Ley 13.081, como así también la habilitación municipal. En el libro deben figurar registrados todos los vehículos que se encuentren dentro del local.



Los talleres que no posean dichas obligaciones serán clausurados informando a su responsable de la falta, teniendo 5 días hábiles para presentarse ante el Juzgado de Faltas a regularizar la situación.



En este sentido, estos 10 establecimiento no poseían los requisitos mencionados y por este motivo fueron clausurados.