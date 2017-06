07/06/2017 - 19:32 | Actualidad / La Corte citó a las provincias para que expongan por la demanda del Fondo del Conurbano y Vidal celebró Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Corte Suprema de Justicia citó hoy a todas las provincias del país para que comparezcan y tomen intervención en defensa de sus derechos, en la demanda que Buenos Aires promovió contra el Estado Nacional por el Fondo del Conurbano, por lo que la gobernadora María Eugenia Vidal celebró "que la cause avance". "Hoy arrancamos muy bien el día. El abogado de la Provincia me informó que la Corte Suprema está citando a todas las provincias del país en la causa que iniciamos por la recuperación de los Fondos del Conurbano", señaló Vidal tras participar de un acto realizado en la localidad de Ezeiza.



La demanda fue presentada por el Ejecutivo bonaerense el 1 de agosto del año pasado y podría resultar en un resarcimiento de 300 mil millones de pesos.



La convocatoria, decidida por unanimidad, fue dirigida a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.



Para evitar un “retraso extensivo en la tramitación de la causa”, la Corte fijó un plazo máximo de 15 días para que la demandante curse las notificaciones al resto de las provincias argentinas.



El máximo Tribunal tomó la medida luego que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz concluyeran que “la controversia resulta común a los demás estados provinciales”.



La provincia de Buenos Aires promovió la demanda contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 104 de la ley 20.628 -de impuesto a las ganancias- que establece un tope de 650.000.000 de pesos anuales a la participación del 10 por ciento en el producido de dicho gravamen.



Ese porcentaje tiene como destino al originariamente llamado “Fondo del Conurbano Bonaerense”, hoy unidad ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran Buenos Aires, con dependencia directa de la gobernadora María Eugenia Vidal.



El estado provincial también pretende que se declare la inconstitucionalidad de otros incisos de ese artículo de la ley que la excluyen de la distribución del excedente del 10 por ciento del producido del tributo entre el resto de las provincias y del reparto del 4 por ciento del impuesto a las ganancias.



La provincia de Buenos Aires solicitó además que se condene al Estado Nacional a reintegrarle las sumas que dejó de percibir por aplicación de esas normas.



Al contestar la demanda el Estado Nacional sostuvo que modificación al anterior régimen legal implican detraer un 36 por ciento de lo recaudado en Impuesto a las ganancias”para darle un destino distinto del general, que no es otro que integrar la masa de recursos coparticipables. Volver