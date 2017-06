Ricardo Caruso Lombardi asumió hoy como nuevo entrenador de Tigre

Caruso Lombardi aseguró que el equipo de Victoria esta hecho a su medida, aunque reconoció que debe sumar en las tres fechas que quedan por jugarse ya que “el fútbol argentino es una picadora de carne para los entrenadores”. Tigre solo ganó dos partidos desde la reanudación del torneo de Primera división,

“Tigre es algo especial. Si hubiese sido otro club, no se si hubiese aceptado, Siento que Tigre esta hecho para mí”, dijo Caruso Lombardi en su primer contacto con la prensa, luego de dirigir su primer entrenamiento del equipo profesional en el predio “Mis Marías”, de la localidad bonaerense de Escobar.



Para Caruso Lombardi, que ocupara el lugar que dejó Facundo Sava luego de la derrota como local ante Vélez Sarsfield por 3-0 del sábado último, esta será su tercera experiencia como entrenador del “Matador”, tras haberlo dirigido entre 2003 y 2006 y lograr en 2005 el campeonato de la Primera B y el consiguiente ascenso a la Primera B Nacional; y luego de su segundo paso en 2010 en Primera División.



“A los chicos más grandes los conozco hace quince años, desde mi primera vez en el club, están más grandes”, bromeó el entrenador, tras lo cual se puso serio para aclarar que “en estos tres partidos nos jugamos muchas cosas” y, por esa razón, “va a jugar el que este mejor, no va a importar si tiene 30 o 18 años”



Tigre, con 25 puntos, se ubica 25to. en la tabla de posiciones del campeonato de Primera y, en la reanudación luego del largo parate, ganó dos partidos, empató uno y perdió diez, lo cual derivó primero en la salida de Pedro Troglio y luego en la de Sava, y necesita sumar para no complicar su continuidad en la máxima categoría el año próximo.



“Preguntale al presidente (Ezequiel Melaraña) si el momento actual no es critico. Si vos me decís que ahora no esta complicado con el tema del descenso es otra cosa, pero el año que viene se nos va una buena campaña”, destacó el técnico (en alusión a la temporada 2015 en la que el equipo sacó 46 puntos), al tiempo que resaltó: “El presidente es un amigo y en estos momentos se demuestra la amistad”.



Caruso Lombardi, cuyo último trabajo como técnico data de la temporada anterior, cuando en las postrimerías del campeonato 2015-2016 salvó del descenso a Sarmiento, de Junín, dirigirá al equipo por la 28va. jornada del campeonato de primera división ante Patronato, de Paraná.