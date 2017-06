Castellano presentó un detallado informe de la gestión legislativa 2016 en San Isidro

Como es habitual, el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Carlos Castellano, presentó a los medios de prensa un informe de la labor legislativa del HCD de San Isidro del año 2016.



Destacó el alto índice de consenso en los proyectos aprobados, la ausencia de ordenanzas de excepción, un mayor acercamiento a los vecinos a través de internet y la continuidad de las actividades culturales y de los programas de formación cívica.



Como todos los años en esta época, luego de aprobarse la rendición de cuentas de la gestión municipal, y con el objetivo de llevar adelante una gestión transparente, el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Carlos Castellano, mantuvo un encuentro con los medios de prensa en el que presentó un informe de la labor legislativa del HCD de San Isidro del año 2016.



“Nos parecen muy útiles estos encuentros con la prensa en los que presentamos un informe de la gestión del año anterior, ya que por su intermedio podemos llegar a los vecinos que son a quienes los concejales representamos. Nuestro objetivo es realizar una gestión transparente y por eso presentamos a los periodistas un detallado informe”, indicó Castellano.



El titular del legislativo sanisidrense destacó como puntos salientes del informe presentado ante la prensa el alto nivel de consenso en los proyectos aprobados (90%), el significativo ahorro logrado en el presupuesto del Concejo ($24.863.916, un 22,62% del presupuesto) y la no aprobación de ordenanzas de excepción.



Castellano subrayó un mayor acercamiento a los vecinos a través del uso de internet con una página web institucional de actualización diaria, espacios en facebook y twitter, un canal de youtube donde se trasmiten las sesiones legislativas en vivo y el sistema Leg Mis, un programa de acceso público instalado en el sitio web donde están digitalizados los proyectos tratados en el Concejo Deliberante con toda la información.



Proyectos



El informe detalla que durante el 2016 ingresaron 700 proyectos de los cuales fueron despachados 541.



De esos 541 proyectos despachados, 492 fueron aprobados por unanimidad, 10 por mayoría simple, y 2 por amplia mayoría, 1 por mayoría absoluta y 36 fueron archivados.



A la vez, de esos 541 proyectos 360 fueron de comunicación, 74 de decreto, 68 de ordenanza, 33 de resolución y 6 notas.



Es de destacar que durante 2016 no hubo ordenanzas de excepción y se alcanzó un alto nivel de consenso (90%).



Presupuesto



Por Ley Orgánica Municipal el presupuesto del Concejo Deliberante no puede superar el 3% del total presupuestado para el Municipio.



Para el ejercicio 2016 el HCD de San Isidro presupuestó $ 109.934.376 (el equivalente al 2,58 % del Presupuesto Municipal que ascendió a $ 4.258.160.251,44)



Gasto Total: $ 85.070.459.71 (esto es el 77,38% de lo presupuestado)



En consecuencia, hubo un ahorro neto de $ 24.863.916,29 esto es un 22,62% .



Si se tiene en cuenta que el HCD está autorizado a fijar su presupuesto en hasta el 3% del total del presupuesto Municipal y se utilizó el 1,99 %, de que la ley autoriza, el ahorro asciende al 33,66 %



En consecuencia el HCD utilizo el 66,33 % del total que la ley le autoriza a gastar en su funcionamiento.



Transparencia y publicidad de actos de gobierno



*Declaraciones juradas. Desde 2004 los concejales de San Isidro presentan sus declaraciones juradas ante escribano público. Fue el primer municipio en hacerlo. Las mismas quedan a resguardo para ser solicitadas por la Justicia o los organismos de control. (Art. 2 bis Reglamento interno HCD San Isidro).



*Libre acceso de los representantes de los medios de comunicación que pueden asistir en calidad de oyentes. (Art. 29 d Reglamento interno HCD San Isidro).



*Los vecinos también pueden participar de las reuniones de comisión previa solicitud con indicación del tema a tratar. (Art. 29 c Reglamento interno HCD San Isidro).



*Página web institucional (www.hcd.sanisidro.gob.ar)



De actualización diaria, permite a la comunidad estar informada sobre las actividades del Concejo Deliberante y conocer su funcionamiento.



*Redes sociales



El Concejo Deliberante cuenta con sus espacios de facebook y twitter de modo de mantener informada a la comunidad sobre sus actividades.



*Publicación de las versiones taquigráficas en el sitio web



Para que todos los interesados puedan conocer en detalle el desarrollo de las sesiones se publican en el sitio web las versiones taquigráficas.



*Filmaciones de las sesiones a disposición en la Biblioteca



Las sesiones se graban y se almacenan en dvds. Aquellos interesados en ver las sesiones pueden hacerlo en la Biblioteca del Concejo Deliberante.



*Transmisiones en vivo de las sesiones



A partir de 2016 comenzaron a filmarse las sesiones en vivo a través del canal de youtube del Concejo Deliberante. De esta manera, desde cualquier dispositivo conectado a internet, pueden seguirse las sesiones que quedan guardadas para ver en cualquier momento: www.youtube.com/hcdsanisidro



Organización de Actividades Culturales Abiertas y Gratuitas



Con el objeto de acercar las Instituciones a la comunidad el Concejo Deliberante de San Isidro llevo a cabo durante el año 2016 el Programa Espacio de Encuentro que consistió en la realización de diversas actividades, con entrada libre y gratuita: Ciclo de cine, muestras visuales, conferencias, show musicales, presentaciones de libros y encuentros temáticos.



Asistieron a las actividades culturales durante el 2016, más de 9000 personas



Programas para Mejor Democracia y Ciudadanía Responsable



*Programa de Consolidación Democrática “Banca 25” - Tercera edición



Se realizó de manera conjunta entre el legislativo sanisidrense y el Consejo Escolar local. Tuvo como objetivo promover en las nuevas generaciones el ejercicio de prácticas y conductas vinculadas al sistema democrático.



En 2016 el programa se focalizó en alumnos de los años 5º y 6º del nivel secundario. En total, participaron 700 estudiantes de 15 establecimientos educativos públicos y privados de San Isidro.



Los concejales visitaron estas escuelas, mantuvieron encuentros con los chicos donde les explicaron qué es y cómo funciona un Concejo Deliberante y cuáles son las acciones que puede llevar adelante un legislador local.



Posteriormente, los alumnos diseñaron proyectos junto a sus compañeros para ser presentados y tratados en el legislativo local.



Los proyectos presentados por los alumnos fueron muy variados. Tratan sobre crear conciencia en el cuidado del medioambiente y el desarrollo sustentable; campañas de prevención de salud y violencia de género; normas de seguridad y ordenamiento de la vía pública; puesta en valor de espacios públicos; cuidado animal; primer empleo; derecho juvenil y propuestas culturales, entre otros.



*Escuela de Vecinos - Tercera Edición



En 2016 se efectuó también por tercera vez consecutiva el programa Escuela de Vecinos, iniciativa educativa para la formación de estudiantes secundarios que lleva adelante la Fundación Eforo y que en San Isidro para su implementación cuenta con la participación del Concejo Deliberante.



Participaron más de 100 alumnos entre el Instituto MG, las escuelas de nivel secundario N° 2, N° 3 y N°20, el colegio Leonardo Da Vinci y la Escuela Municipal Malvinas Argentinas.



Los chicos estuvieron varios meses involucrados en el proyecto y luego de debatir que tema tratar, decidieron investigar sobre el primer empleo.



Concluidas las distintas etapas de trabajo, lo que significó una interesante integración entre alumnos de distintos colegios en la búsqueda de encontrar soluciones a una preocupante realidad como es en muchos casos el primer empleo, los jóvenes presentaron el proyecto para ser tratado en el Concejo Deliberante de San Isidro.



*Cortos audiovisuales



En el marco de la campaña de valores que lleva adelante el legislativo sanisidrense, alumnos de siete establecimientos educativos locales presentaron excelentes cortos audiovisuales sobre educación vial.



Los trabajos presentados por los chicos son realmente impactantes y logran el objetivo de la campaña que es crear conciencia en la comunidad y llegar con el mensaje de un modo efectivo. Los videos pueden verse en el canal: www.youtube.com/hcdsanisidro



Programas para Mejor Democracia y Ciudadanía Responsable



Con el objetivo de generar conciencia en la comunidad sobre los más variados temas, el Concejo Deliberante de San Isidro realizó durante el año pasado diversas campañas de concientización.



En el legislativo sanisidrense se presentó la primera campaña de concientización del uso del bastón verde, instrumento de orientación y movilidad que utilizan personas con baja visión.



Surgida del Programa Banca 25 se realizó la campaña “No es un piropo. Es violencia de género”.



La iniciativa surgió de un grupo de alumnas del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Martínez y busca concientizar sobre la violencia verbal que sufren las mujeres en la vía pública. La campaña, que aún se mantiene, tiene presencia en la vía pública y en internet.



En el marco de las iniciativas del Concejo Deliberante de San Isidro para el cuidado del medioambiente y los recursos naturales, el legislativo local estuvo presente en la segunda edición de ExpoBio Argentina Sustentable, que se realizó en el Hipódromo de San Isidro, con una campaña de exhibición de la obra del artista Luciano Goncalvez.



Jornadas y cursos de capacitación



El Concejo Deliberante de San Isidro estuvo abierto a la comunidad durante 2016 no sólo para sus actividades culturales sino también para jornadas de capacitación, cursos y encuentros institucionales.



El año pasado, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes, el Colegio de Psicólogos de San Isidro organizó una jornada contra el abuso infantil en la que disertaron diversos especialistas.



Como viene ocurriendo desde hace ya dos años atrás, se realizó en el Concejo Deliberante de San Isidro, en el marco de la Semana del Prematuro, una nueva edición del encuentro de capacitación organizado por el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “El Nido”, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de San Isidro.



Organizó junto al Ministerio de Producción de la Nación, a través de su programa Academia Argentina Emprende, el primer encuentro con este sector con la jornada El Desafío de Emprender que contó con gran concurrencia de emprendedores y de capacitadores.



Con el objetivo de fortalecer las habilidades de liderazgo de los dirigentes sociales de San Isidro y generar impactos positivos en la comunidad, el Concejo Deliberante de San Isidro organizó el curso “Protagonistas de Nuestra Ciudad”.