San Fernando lanzó los Programas Artísticos Escolares Municipales 2017

El acto se llevó adelante en el Teatro Martinelli y estuvo destinado a alumnos de 36 escuelas de enseñanza pública y privada del distrito, y para jóvenes que integran el Programa Municipal Sumate. La propuesta este año cuenta con cinco disciplinas: Artes Audiovisuales, Artes Visuales, Danza y Expresión Corporal, Música y Teatro. El grupo sanfernandino "Urraka" cerró el evento con un espectacular show.

El Municipio de San Fernando presentó una original propuesta cultural y artística para las escuelas secundarias del distrito. De la misma participaron 36 establecimientos educativos privados y estatales, y jóvenes que asisten al Programa Municipal Sumate, con el fin de preparar a lo largo del año una performance dentro de alguna de las cinco disciplinas que incluye este programa: Artes Audiovisuales, Artes Visuales, Danza y Expresión Corporal, Música y Teatro.



Al respecto, el Diputado Provincial Juan Andreotti expresó: "Esto ya se había realizando el año pasado solamente con dos actividades. Este año, por la cantidad de participantes, en total son cinco actividades. Este programa se va a realizar durante todo el año. Nos llena de satisfacción poder complementar con escuelas provinciales un trabajo de cultura que para nosotros, junto al deporte, son las dos herramientas de contención, incisión y formación de las personas. Realmente poder disponer de toda la infraestructura que tiene el Municipio con este Teatro Martinelli tan lindo, los centros culturales, y trabajar vinculados a los más chicos, es importantísimo. Quizá muchos tienen la vocación de ser artistas y esto les puede servir. Es una alegría muy grande".



Los alumnos que formarán parte de esta propuesta expresaron su entusiasmo. Milagros, de la ESB N° 19, dijo: "Está bueno porque es un espacio para todas las edades. El show que vimos estuvo muy divertido. Todavía no conversamos en la escuela, pero seguro después de esta jornada hablaremos sobre qué vamos a hacer".



Por su parte, Ángel, alumno de la Escuela N° 3, señaló: "Estuvo muy bueno, además es algo gratuito. Estaría bueno que podamos armar algo con la gente de la escuela". Victoria, del Colegio Artigas también opinó: "Me encanta la idea, el muy creativa y divertida. Estamos pensando en hacer una obra dramática. Es algo nuevo y nos da muchas posibilidades".



Marina Furiase, Profesora de Artes Visuales de la Escuela N° 17, manifestó: "Me parece súper interesante porque es una oportunidad única para los chicos. Abre las puertas a la creatividad y a un mundo diferente para ellos. Agradecemos claramente esto. Los chicos están felices por estar acá y por participar. Están muy ansiosos”.



La presentación del Programa Artístico Escolar Municipal 2017 contó con el cierre del grupo artístico "Urraka" que brindó un espectáculo en clave de humor, multidisciplinario. Música y movimiento se mixturan para contar pequeñas historias, traspasando las barreras del lenguaje articulado, con gran inspiración en el cine mudo y la pantomima. "Comenzó con un show espectacular que realizan vecinos de San Fernando. Mejor inicio no podíamos haber tenido", resaltó Andreotti.



Los personajes de Urraka resignifican objetos de la vida cotidiana para convertirlos en instrumentos musicales: baldes, tablas de lavar, tubos de plástico, chapitas de gaseosa, botellas de vidrio, barriles de plástico, y metal entre otros, además del propio cuerpo, son usados para tocar diferentes ritmos: chacarera, chamamé, milonga, reggae, jazz, cumbia, rock electrónico, entre otros.



Estuvieron presentes, además, el Presidente del Concejo Deliberante local, Santiago Aparicio; los Secretarios de Gobierno, Luis Freitas, y de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.