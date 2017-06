06/06/2017 - 16:33 | Policiales / Cinco años de prisión a un ex policía que atropelló y mató a una mujer y su hija cuando circulaba de contramano en Hurlingham Herramientas: Compartir: Un ex policía bonaerense fue condenado este mediodía durante un juicio oral a cinco años de prisión efectiva, acusado de haber chocado a otro vehículo cuando circulaba en estado de ebriedad y de contramano sobre el camino del Buen Ayre, en el partido de Hurlingham, y haber provocado la muerte de una mujer y de su hija de 4 años, en septiembre del 2015, informaron fuentes judiciales. La sentencia fue dada a conocer hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Morón, integrado por los jueces Marcos Lisa, Carlos Torti y Agustín Gossn, que condenó al ex policía Gastón Alcaraz (40) por el delito de "doble homicidio culposo" en perjuicio de Leticia Mara Barraccini (35) y su hija Julia (4).



El ex policía, quien había llegado en calidad de detenido al debate, recibió además una inhabilitación de diez años para conducir cualquier tipo de vehículos.



En sus últimas palabras antes de conocer el veredicto, el acusado pidió hablar, lloró y le pidió perdón a la familia de las víctimas.



En los alegatos, el fiscal del juicio número 4 de Morón, Marcelo Papavero, había solicitado a los jueces que condenen al acusado a la pena de 14 años de prisión, acusado del delito de "homicidio simple con dolo eventual" y lesiones leves para los sobrevivientes del accidente, que fueron el esposo de Leticia, llamado Juan Martín, y otro hijo de la pareja, de 7 años.



En tanto, el defensor oficial pidió en su alegato que se lo condene a Alcaráz a la pena mínima tras considerar que fue un "fatal accidente" con dos fallecidos y que no tuvo intenciones de matar.



Tras conocerse la sentencia, los familiares de las víctimas expresaron su malestar con el cambio de calificación del delito que se le imputó al acusado y comenzaron a gritar "Justicia y policías corruptos", por lo que fueron desalojados del recinto.



"Estamos muy molestos", dijo Raúl Barraccini, el padre y abuelo de las víctimas, respectivamente, a la salida de la sala de audiencias en los Tribunales de Morón.



En tanto, el fiscal Papavelo explicó a Télam que apelará la decisión del tribunal, al considerar que no se tuvo en cuenta el dolo eventual, ya que al momento del accidente se constató que el ex policía se hallaba en estado de ebriedad.



El hecho poco antes de la 1 de la madrugada del 20 de septiembre del 2015 en el camino del Buen Ayre, a la altura del partido bonaerense de Hurlingham, cuando el efectivo, de contramano y al volante de una camioneta Peugeot Partner, se subió a esa vía de contramano por la bajada de la calle Martín Fierro.



Las fuentes explicaron que presumiblemente, el hombre quiso así evitar el peaje ubicado a algunos metros antes, justo en un tramo en el que el camino se hallaba en reparación en aquella época y sólo se encontraba habilitado un carril y medio de cada mano.



En ese momento, el ex policía embistió a un auto Honda Fit que era conducido por Juan Martín, y estaba acompañado por su esposa Leticia Mara Barraccini, su hija Julia y otro hijo de 7 años.



Como consecuencia del choque, Leticia murió en el acto, mientras que la niña sufrió gravísimas heridas y fue trasladada de urgencia en una ambulancia al hospital Posadas, donde finalmente falleció.



En tanto, Martín y su otro hijo resultaron heridos y fueron también internados en el mismo hospital, donde se recuperaron y fueron dados de alta.



El ex policía también sufrió heridas de consideración, pero fue atendido y, tras ser dado de alto, quedó detenido por disposición de la Justicia.