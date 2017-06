Alicia Aparicio: “Tenemos la esperanza que los chicos vuelvan a hacer su vida junto a sus familias”

La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental, Alicia Aparicio, se reunió con familiares de aquellos integrantes del “Centro Convivencial Terapéutico” que se encuentran internados en tratamiento en una granja de Pilar. El Municipio pone a disposición los minibuses con el fin de llevar a las familias a visitar a los chicos.



El Municipio de San Fernando trabaja a través de programas que tienen como objetivo la contención y la inclusión social de jóvenes del distrito. Entre ellos, funciona el “Centro Convivencial Terapéutico”, donde asisten chicos que buscan recuperarse de sus adicciones. Además, quienes están en tratamiento practican distintas actividades y talleres en el establecimiento, así como también utilizan los polideportivos y ofertas culturales que ofrece la Comuna.



Al respecto, la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Social, Alicia Aparicio, explicó: “Las familias van a ver a los chicos que están internados haciendo su tratamiento. Los padres junto a los operadores del Municipio que trabajan en la rehabilitación de los chicos están acompañándolos. Hacen la visita todos juntos para que sientan que no les soltamos la mano, que los seguimos acompañando. Tenemos las esperanzas que los chicos vuelvan a hacer su vida junto a sus familias”.



Asimismo, continuó: “Vine a despedir a los papás que utilizan este servicio con el que podemos llevarlos dos veces por mes a la granja terapéutica. De esta manera los chicos siguen están en contacto con sus familias”.



Con respecto al tratamiento y seguimiento que se les hace a los chicos, Gabriela Dell'Olio, Directora General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, quien asistió junto a la Psicóloga del Área, Florencia Zubizarreta, sostuvo: “Trabajamos interdisciplinariamente el equipo técnico del Centro Convivencial Terapéutico que está compuesto por una trabajadora social, psicólogos, operadores y psiquiatras. El dispositivo de Casa de Día es de carácter ambulatorio y cuando no es suficiente se decide una internación, se evalúa, se diagnostica y se deriva a un centro terapéutica. Más allá que los chicos no estén dentro de Casa de Dia se los acompaña, visita y se los sigue diagnosticando. También estamos cerca de las familias para que puedan mantenerse en contacto con el paciente durante todo el período de internación, también cuando es externa”.



Las familias que mantuvieron el encuentro con la Secretaria Alicia Aparicio manifestaron su agradecimiento al equipo terapéutico del Municipio así como también a los encargados del “Centro Convivencial Terapéutico”.



Alejandra, madre de un joven de 25 años que se encuentra internado hace 16 meses en la granja terapéutica de Pilar, añadió: “Es muy importante porque sabemos que domingo por medio contamos con la combi que es mucho menos tiempo de viaje y un gasto menor para nosotros. El acompañamiento de Claudio y Hernán siempre está firme. A pesar de estar internados el vínculo sigue intacto. Traté de recibir ayuda durante muchos años y nunca se pudo. Cuando nos mudamos cerca de Casa de Día nos abrieron las puertas y lo que me costó casi 10 años ellos en una semana lograron que mi hijo tome la decisión de buscar un lugar para internarse. Es importantísimo el trabajo que se hace acá. Estamos muy agradecidos”.



Por su parte, América, abuela de un integrante de Casa de Día que estuvo internado y ya tiene el alta, dijo: “No me van a alcanzar los años que me quedan para agradecer la experiencia que tuve con mi nieto. Nunca pensé que iba a ser tan bien atendido y cuidado. Salió hace dos meses y medio y ya consiguió trabajo. Lo llevé arruinado y está totalmente transformado. Cuando nos mandaron la combi fue una bendición. Es algo grandioso porque para nosotros es un alivio, aunque sea cada 15 días. Le agradezco al Intendente Andreotti por lo lindo que está San Fernando. Estoy muy agradecida.

Antes viajábamos en colectivo y tardábamos demasiado tiempo. Yo iba igual porque no quería que mi nieto se sienta solo porque no tiene a sus papás”.



Asimismo, Hernán Rondán, Coordinador del Centro Convivencial Terapéutico, explicó cuál es la situación de los jóvenes: “Los chicos están internados en distintos municipio. Hoy estuvimos con las familias que se van a Pilar, a una comunidad llamada 'Buscando el Ser'. Los chicos que han pasado un proceso en la Casa de Día, a veces necesitan otro tratamiento más especifico. Es por eso que decidimos gestionarles una internación. Estamos acompañando a las familias con el minibús para que puedan trasladarse hasta allá cómodamente. De lo contrario, les es muy difícil llegar al lugar por lo económico. Nosotros tratamos de contenerlos todo el tiempo”.



“Estuvimos compartiendo un momento lindo con la Secretaria. Lo importante es seguir acompañando todo esto que nos brinda el Intendente Andreotti, que puso el mini bus para que los podamos llevar hasta Pilar”, destacó Rondán.



Luego del alta de las diferentes comunidades, el Municipio integra a los chicos mayores de 20 años, a los grupos denominados “Codo a Codo”. Ellos continúan trabajando en los grupos terapéuticos con el objetivo de seguir sintiéndose contenidos.



Por último, Alicia Aparicio, señaló: “Se creó un ambiente muy lindo, me voy feliz porque vi que son una gran familia que los une la misma problemática y el mismo deseo de salir adelante junto con sus hijos. Quiero felicitar al equipo maravilloso de operadores y profesionales que están haciendo el seguimiento de los jóvenes. Después de 5 años de gestión tenemos una cantidad importante de chicos que se han recuperado y otros que están en tratamiento. Por eso debemos agradecer al vecino porque esta obra se puede hacer por el aporte en el pago de sus tasas”.