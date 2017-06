San Fernando dictó una charla de Prevención de Accidentes Domésticos a las Murgas

Participaron en la misma integrantes de 10 agrupaciones nucleadas en Murgas en Red. Esta actividad de prevención, que se realiza por tercer año consecutivo, llega a más de 3.000 familias del distrito, y ha logrado reducir accidentes domésticos por utilización inadecuada del gas o la electricidad.



La charla de Prevención de Accidentes Domésticos, que se realizó en las instalaciones de la Sociedad de Fomento 25 de Mayo, sita en Paraná y Avellaneda, de Virreyes, estuvo a cargo del Director de Medio Ambiente, Gabriel Tato, quien expresó: “A través de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Social y Medio Ambiente, cuya titular es la Lic. Alicia Aparicio, llevamos adelante este programa de prevención de Accidentes Domésticos en el Invierno, que trabajamos junto a la Red de Murgas, que son efectores sociales que llegan a gran parte del partido de San Fernando, están vinculadas a ella más de 3.000 familias”.



Y agregó: “Hemos brindado un bagaje de herramientas y consejos referidos al monóxido de carbono, al uso del gas natural y envasado, de la electricidad y las medidas de seguridad que debemos adoptar en nuestro hogar para no incurrir en accidentes que generalmente causan pérdidas de vida o bienes materiales”.



Marcelo García, Presidente de Murgas en Red, quien estuvo presente en la actividad, explicó: “Se dictó aquí una charla de Prevención de Accidentes Domésticos, que es el tercer año que se hace; por suerte, disminuyeron los accidentes en cada barrio gracias a ello. Acá participan diez murgas, es la tercera charla de su tipo que le hace, y hay prevista una cuarta charla más”.



“Contento, porque sirve para que todos nuestros vecinos estén mejor. La murga no sólo es tocar el bombo, la lentejuela y el brillo; esta es la parte que muchos no ven, la parte social por la que todos trabajamos como referentes de nuestro barrio”, finalizó García.



En cuanto a los participantes, Diego, Director del Centro Murga Los Arrebatados, destacó: “Esta actividad es importante para toda la Red de Murgas, porque concientiza sobre las prevenciones dentro de nuestras casas, por la familia y todo lo que involucra, y la responsabilidad que tenemos como vecinos”.



Otro director de la murga, Darío, agregó: “Me parece importantísimo, porque se le informa a la gente, a un vecino de los riesgos que uno por ahí no conoce y que tiene en su domicilio, como el gas o la electricidad. Más uno que es padre de familia y tiene criaturas en su casa”.



En tanto, Marcos, de la murga “Reencontrando Sentimientos”, dijo: ”La verdad que esto está bueno, todos los años se hace para concientizar sobre la prevención de incendios, que nosotros transmitimos a través de las murgas a los vecinos del Municipio”.



“Esta charla, con muchísima asistencia, es una de las que iniciamos hace 20 días, cuando empezó el frío. La realidad es que llegar a tantas familias de todo el distrito nos garantiza que un pueblo que sabe, que conoce y tiene herramientas es un pueblo que previene accidentes, que lamentablemente todos los inviernos causan tantas pérdidas”, finalizó Tato.